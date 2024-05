El intendente Poletti confirmó que en junio aumenta el colectivo: el boleto saldrá entre 900 y 950 pesos

colectivo urbano.jpg José Busiemi

Por otro lado y al ser consultado por el Móvil de UNO 106.3 sobre la imposibilidad de los empresarios para hacer frente al pago total del sueldo de los choferes, aseguró: "Está demostrado que en el balance que da el aumento de gasoil, paritarias y la quita de subsidios, los números a los empresarios no le dan". Además confirmó: "El martes 4 de junio iremos con la Red de Intendentes a reunirnos, posiblemente a las 13.30 con Diputados y a las 15.30 con Senadores, buscando que se modifique la ley por la cual el impuesto a combustibles quede en la ciudad de Santa Fe y de esta manera haya un reparto equitativo, igualitario y no discriminatorio de los fondos y que no vayan a financiar el servicio en el Amba. Además queremos financiar la Sube para no subsidiar a los empresarios tal cual pidió el Presidente y no está sucediendo".