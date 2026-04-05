Fue el saldo del operativo del sábado en cancha de Colón. Una mujer buscada por una causa federal quedó a disposición de la Justicia al ser detectada por el sistema Tribuna Segura. Otras tres personas no podrán ingresar a los estadios por dos años.

Tribuna Segura en Colón: una mujer con pedido de captura internacional y tres detenidos con prohibición de entrada

El partido de Colón vs. San Miguel disputado este sábado por la tarde en la ciudad de Santa Fe tuvo el saldo de cuatro personas detenidas gracias al programa Tribuna Segura.

Al principio quedó detenida una mujer de 34 años que era buscada por comercialización de estupefacientes. El pedido de captura fue librado a nivel nacional e internacional, y tras su aprehensión quedó a disposición del Juez Titular del Juzgado de Garantías n° 2 Julio Caturla y de la UFI, y del Juzgado N° 2 (Área de Coordinación Estupefacientes) a cargo de Francisco Furnari en investigación Penal Preparatoria.

Desorden y detención

Más tarde en la Puerta 1, se produjo desorden en la fila. En consecuencia se procedió a intervenir con personal policial para restablecer el orden en el lugar. Tres sujetos de 23, 29 y 38 años fueron aprehendidos por disturbios.

Los mismos fueron trasladados y serán incluidos en el sistema de Tribuna Segura, con exclusión para ingreso a estadios durante dos años.