El río Paraná alcanzó el nivel más bajo en medio siglo

Este sábado al mediodía el río Paraná alcanzó una altura de 1,50 metros en el puerto de Santa Fe, la más baja de este año y desde 1970. En octubre la Prefectura Naval comenzó a medir los niveles por debajo de los dos metros. La segunda medición más baja del 2019 fue el 9 de septiembre con 1,97 metros, y la más alta alcanzó el nivel de alerta con 5,32 metros el 31 de enero.

UNO Santa Fe consultó a Luis Dopazo, responsable de hidrometeorología del Instituto Nacional del Agua en la región litoral sobre el fenómeno y las bajas históricas que se registran del río Paraná en el puerto Santa Fe: "Para remitirnos a valores por debajo de lo que tenemos hoy hay que ir hasta el año 1970 que particularmente ese año y el anterior tuvieron el río muy bajo. En el 70 todas las alturas estaban por encima del cero, en septiembre la mínima fue de 20 centímetros nada más. Y si nos vamos a octubre de 1969 tuvo marca negativa, en -14 centímetros y -12 centímetros en octubre".

En relación a otras las bajantes históricas del río Paraná en el puerto Santa Fe, según los registros del Centro de Informaciones Meteorológicas de la UNL, se destaca 2009 con 1,53 metros como la medida más baja de este siglo hasta hoy; y le sigue el 2001 con 1,60 metros; y el 2000 con 1,82 metros, al igual que hoy. En la última década, otros puntos bajos fueron en 2018 con 1,86 metros; 2012 con 1,99 metros; 2013 con 2 metros; y 2010, 2014, 2015, 2016 y 2017 con mínimas que no superaron los 2,67 metros.

Al ser consultado sobre por qué en medio siglo nunca el río en esta zona volvió a bajar tanto, Dopazo respondió: "No hay ninguna explicación. Son comportamientos del río que tienen que ver con fenómenos que se dan en Brasil que comienza la temporada en marzo más o menos hasta octubre en el que en la cuenca del río Paraná no hubo lluvias. Y ahora lo que pasa es que cuando tendría que empezar a llover, que es a partir de otoño del año que viene, con lo cual vamos a continuar con un río muy, muy, bajo y aparte con el agravante que hace 50 años el río estaba en estado natural. No había represas. La selva alrededor de la cuenca del río era totalmente virgen, el hombre no había alterado su capacidad de absorción. Entonces ahora hasta que se den las lluvias y los brasileros llenen todas sus represas, no van a dejar pasar el año".

Sobre el pronóstico del río, el referente del INA explicó: "Es probable que terminemos el año con el Paraná muy bajo, y que todo el verano tengamos el río en esos niveles. Puede bajar más todavía. En meteorología si un fenómeno se dio se puede repetir, y puede volver a pasar aún peor todavía tanto de crecidas como de bajantes o lluvias y sequías. Hoy nadie puede decir cuándo va a crecer".

En relación a si con el río así se puede alterar el tiempo al que están acostumbrados los santafesinos Dopazo dijo que puede haber cambios en el tiempo y analizó: "Lo estamos viendo en estos días con temperaturas bajas para lo que es la ciudad de Santa Fe y sin ir más lejos la humedad del miércoles a la tarde era de 18 por ciento que para nosotros es nada, estábamos secos. Se nota cuando ponés un porrón arriba de la mesa y no transpira,no sabemos si está frío".

Agosto, setiembre y octubre son los meses en que durante 1944, 1969 y 1970 se han pronunciado las bajas históricas que han llegado a cero o menos. "En diciembre el río tendría que estar creciendo porque crece hasta marzo o abril y después desciende hasta agosto o septiembre y luego comienza de nuevo el ciclo hidrológico", apuntó.

Río Salado

Por otra parte, el río Salado no cuenta con mediciones oficiales fines de noviembre que marcó 2,08 metros en el puerto de Santo Tomé. "Responde solo a las lluvias en la provincia de Santa Fe. Puede haber un repunte en estos días, no aquí en Santo Tomé, pero si en la ruta 70 o en San Justo. Va a subir unos centímetros producto de las lluvias que se están dando ahora pero al estar tan bajo el río Paraná tiene capacidad de desagoto así que no hay problemas", explicó Dopazo.

Además recordó que las mediciones de ese río están a cargo del gobierno provincial, a diferencia del Paraná que es medido dos veces al día por Prefectura Naval Argentina.