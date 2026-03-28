Sanjustino festejó en el predio Nery Pumpido en otro adelanto de la A liguista

En un cotejo válido por la segunda fecha del Apertura, Sanjustino derrotó por la mínima diferencia a Deportivo Santa Rosa. En el ascenso, Nuevo Horizonte doblegó a Don Salvador.

El segundo cotejo adelantado del Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy que organiza la Liga Santafesina de Fútbol resultó triunfo de Sanjustino por la mínima diferencia sobre Deportivo Santa Rosa, mientras que en el certamen de ascenso se produjo la victoria de Nuevo Horizonte sobre Don Salvador por 1 a 0. En la presente jornada seguirá la acción con atractivos encuentros en ambos estamentos del fútbol de los barrios santafesinos.

En el predio Nery Pumpido de la Liga Santafesina de Fútbol, Sanjustino cosechó los primeros tres puntos en el certamen Polaca Burtovoy al imponerse por 1 a 0 Deportivo Santa Rosa bajo el arbitraje de Gastón Freyre. El único tanto para el Matador lo consiguió Matute Benegas. Fue la primera victoria en el torneo para el Matador ya que en el debut había caído ante el ascendido Las Flores por 1 a 0 en condición de visitante.

El elenco del oeste santafesino jugó un muy buen partido, de igual a igual, y tuvo a Ulises Morante como una de las figuras. Fue la segunda derrota de La Casita en el certamen, ya que en la jornada inicial fue goleado por la Universidad del Litoral en Colonia San José por 6 a 0, pero se notó que hubo una mejoría respecto a la presentación anterior. Los jugadores dejaron todo en la cancha, siempre con el apoyo que en gran número se acercó al predio liguista para alentar en este desafío que significa jugar en la máxima categoría.

En la noche en Monte Vera vio la tarjeta roja Leandro Lanche de La Casita. En la división reserva, con goles de Gabriel Dogliani y Tomás Perales, Sanjustino derrotó a La Casita por 2 a 0. En la próxima fecha, Sanjustino deberá recibir a Juventud Unida de Candioti, mientras que Deportivo Santa Rosa visitará a Las Flores II en el estadio Alberto Garau.

Recordemos que la fecha arrancó el miércoles por la noche en el Rodolfo Candioti, en el norte del departamento La Capital, con la victoria de Ciclón Racing sobre Juventud Unida de Candioti por 4 a 2, con goles de Eric Mouret, Federico Ríos, Agustín Flores y Simón Alfaro para el lagunero, y de Lionel Flores y Santiago Sánchez para el dueño de casa.

En la presente jornada de sábado 27 desde las 16 se medirán: La Perla con Sportivo Guadalupe, Gimnasia con Independiente, Ateneo Inmaculada con Nobleza, La Salle Jobson con Cosmos, Academia Cabrera con Newell´s, Colón con Ciclón Norte, Unión con Las Flores II, y Nacional con Universidad. El miércoles 1° de abril, a las 21, El Quillá jugará con Colón de San Justo en el Mauricio Martínez de Santo Tomé con el referato de Juan Bonnin.

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Síntesis: Deportivo Santa Rosa 0- San Justino 1

Deportivo Santa Rosa: Ulises Morante, Leandro Martínez, Lautaro Acevedo, Leonel Mendoza, Julián Rodríguez, Leonardo Lanche, Nahuel Moncada, Germán Ponce, Nicolás Cappelletti, Ricardo Acosta y Juan Calvo. DT: Osmar Martínez.

Sanjustino: Cristian Reginelli, Pablo Barbero, Agustín Pereyra, Alejo Macellari, Federico Aguilera, Tomás Ramírez, Nehemías González, Joel Villar, Matías Benegas, Lorenzo González y Maximiliano Truchet. DT: Marcelo Molina.

Cambios: Julián Báez x Moncada, Javier Segovia x Calvo, Joaquín Villán x Ponce, Julián Báez x Mendoza (DSR); Matías Ayala Vera x Aguilera, Alexis Camargo x González, Jonatan Tarquini x Benegas, Diego Babon x Villar (SJ).

Gol: Matías Benegas (SJ)

Amonestados: Acevedo, Germán Ponce y Javier Segovia (DSR).

Expulsado: Leonardo Lanche (DSR).

Cancha: predio Nery Pumpido

Árbitro: Gastón Freyre.

Nuevo Horizonte superó a Don Salvador en el ascenso

En cumplimiento de la segunda fecha del Torneo Apertura de Primera B, en Casa Turquesa, Nuevo Horizonte sumó la segunda victoria en el certamen al superar a Don Salvador por 1 a 0 con gol de Bruno Montenegro bajo el arbitraje de Valentín Córdoba. En la divisional reserva, el local venció al conjunto de Santo Tomé por 2 a 1 con goles Michael Bernar y Ángel Lima, descontando Francisco Moya para la visita. Recordemos que el pasado miércoles en el departamento Garay, San Cristóbal superó por 1 a 0 a Los Juveniles de Santa Rosa de Calchines con gol de Dylan Maidana.

En la presente jornada de sábado se completará la fecha con los siguientes cruces: El Pozo con Los Canarios, Loyola con Atenas, Floresta con El Cadi, Defensores de Peñaloza con Vecinal Gálvez, Deportivo Agua con Santa Fe FC, Banco Provincial con Pucará, Atlético Arroyo Leyes con Belgrano de Coronda y Los Piratitas con Defensores de Alto Verde.

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