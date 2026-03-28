Lucas Cuffia sumó minutos en la Sub 20 y dejó su sello sabalero

El arquero de Colón Lucas Cuffiaparticipó de una exigente semana en el predio de Asociación del Fútbol Argentino con la Selección Argentina Sub 20

El arquero Lucas Cuffia volvió a ser protagonista en la Selección Argentina Sub 20 , donde completó una intensa semana de entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi . El juvenil de Colón formó parte de un proceso de alta exigencia que incluyó trabajos específicos y un amistoso internacional ante Estados Unidos .

El joven guardameta sabalero integró una nueva convocatoria de la Sub 20 , consolidándose como una de las promesas del club santafesino. Durante su estadía en el predio de la AFA , participó de jornadas intensivas enfocadas en la cohesión defensiva y el perfeccionamiento de aspectos técnicos propios del puesto. La presencia de Cuffia no solo representa un reconocimiento a su rendimiento, sino también una oportunidad clave en su proceso de formación dentro de un contexto de alta competencia internacional .

Amistoso ante Estados Unidos y ritmo de alta exigencia

Uno de los puntos destacados de la semana fue el amistoso internacional ante Estados Unidos, disputado el viernes a las 11, donde el arquero tuvo la posibilidad de medirse en un escenario competitivo y exigente. Este tipo de compromisos forman parte del desarrollo integral del plantel juvenil, que busca afianzar una identidad de juego y evaluar variantes de cara a futuros torneos.

image

Cronograma completo de Cuffia en el predio Lionel Messi

La agenda del arquero de Colón estuvo marcada por una planificación intensa:

Lunes 23 al jueves 26: entrenamientos diarios desde las 17:30, con énfasis en tareas específicas de arco y coordinación defensiva.

entrenamientos diarios desde las 17:30, con énfasis en tareas específicas de arco y coordinación defensiva. Viernes 27 (11:00): amistoso frente a Estados Unidos.

amistoso frente a Estados Unidos. Sábado 28 (10:00): sesión matutina orientada a la recuperación física.

sesión matutina orientada a la recuperación física. Domingo 29 y lunes 30: entrenamientos finales antes de la liberación del plantel.

Orgullo sabalero y proyección a futuro

Desde Colón destacaron la participación de Lucas Cuffia como un motivo de orgullo institucional, en línea con el crecimiento de sus divisiones inferiores. El paso del arquero por la Selección Argentina Sub 20 reafirma su proyección.