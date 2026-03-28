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Transporte interurbano en crisis: con el gasoil "imposible de pagar", piden suba del boleto y no descartan recortar horarios en Santa Fe

Saúl Isaacson, referente de la Cámara Empresaria de Transporte Multimodal de Pasajeros (Cetramp), advirtió sobre el impacto del incremento del 35% en el combustible durante el último mes

28 de marzo 2026 · 21:20hs
Transporte interurbano en crisis: con el gasoil imposible de pagar, piden suba del boleto y no descartan recortar horarios en Santa Fe

El transporte interurbano en la provincia de Santa Fe atraviesa una situación crítica debido al constante incremento en los costos operativos, fundamentalmente impulsado por la fuerte suba del gasoil. Saúl Isaacson, representante de la Cámara Empresaria de Transporte Multimodal de Pasajeros (Cetramp), advirtió este lunes que las empresas del sector evalúan una reducción de las frecuencias y le solicitan a la Provincia una urgente actualización de las tarifas para poder sostener el servicio cotidiano.

En declaraciones al programa Cada Día (El Tres), el referente del sector de transporte detalló el duro panorama que enfrentan las firmas provinciales luego de que el combustible registrara un incremento acumulado del 35 por ciento en apenas cuatro semanas. "Nunca nos había pasado una cosa así, sobre todo en valores estáticos, porque realmente el resto de la inflación venía bastante regular, pero esto nos saca totalmente de mercado", reconoció Isaacson.

Ante la consulta sobre el impacto directo de estas variaciones vinculadas al precio internacional del petróleo y al contexto macroeconómico, el representante de Cetramp fue categórico y afirmó: "La verdad es que acá ha aumentado mucho más el gasoil que la nafta. No sé por qué, creo que parte del gasoil se importa, pero realmente el valor actual es imposible pagarlo".

Menos frecuencias y reducción de horarios

Esta imposibilidad de hacer frente a los costos corrientes no solo golpea las finanzas de las compañías de transporte, sino que podría tener un efecto directo e inminente en los usuarios que viajan por la provincia de Santa Fe. "Creo que todas las empresas vamos a reducir un poco, fundamentalmente aquellos horarios que tienen menor cantidad de pasajeros", anticipó Isaacson y agregó que "en el corto plazo va a pasar que va a haber una disminución de las frecuencias".

Asimismo, el dirigente empresarial aclaró que actualmente hay muy pocos servicios de refuerzo operativos en las distintas terminales y que "es probable que algunos horarios donde haya muy poca cantidad de pasajeros, tengamos que, por ahora, suspenderlo" para evitar circular a pérdida.

Pedido de aumento del boleto

Para contrarrestar el déficit, las empresas dependen exclusivamente de la autorización del gobierno provincial para incrementar el precio del boleto. "Estamos hablando con la provincia, en realidad hemos pedido un aumento de tarifa en el mes de enero, porque el último había sido de agosto del año pasado", explicó el referente de Cetramp, aunque aclaró que ese pedido ya quedó obsoleto por el ritmo inflacionario de las últimas semanas. "Habíamos hablado de un 20 o un 25%. Hoy tendría que ser por lo menos un 5 o un 10% más sobre esos valores, pero esto lo decide la provincia y no sabemos cuánto va a ser finalmente".

El panorama tarifario se vuelve aún más complejo al analizar el actual escenario de aportes estatales al sistema. "En Santa Fe casi no hay subsidios, los nacionales desde que empezó este gobierno se cortaron totalmente", contextualizó Isaacson.

Por último, y sumado al esquema de combustible e insumos dolarizados, el representante empresarial recordó que el sector se encuentra a las puertas de una nueva discusión salarial con los choferes. "Hubo un acuerdo cuatrimestral vigente hasta abril. En abril hay una nueva paritaria", concluyó.

Transporte interurbano gasoil
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