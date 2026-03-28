Pampas doblegó a Selknam y sumó la cuarta victoria consecutiva

Por la sexta jornada del Súper Rugby Américas, Pampas se impuso por un ajustado 34 a 31 a Selknam en Santiago de Chile.

Se disputaron tres encuentros correspondientes a la sexta jornada del Súper Rugby Américas en el cual se produjeron los triunfos de Tarucas en el parque 9 de Julio, de Peñarol ante Yacaré bajo una intensa lluvia y Pampas a Selknam en Santiago de Chile. La franquicia que representa al litoral, Capibaras XV, jugará el próximo lunes frente a Dogos en la provincia de Córdoba a las 20 con el arbitraje de Tomás Bertazza.

Pampas, la franquicia con base en Buenos Aires, consumó el cuarto triunfo consecutivo en el Súper Rugby Américas al imponerse por un ajustado 34 a 31, en un intenso y cerrado cotejo. El equipo de Jake Mangin llegó al St. George College tras levantar cabeza ante Capibaras XV, en la jornada pasada. Fue una victoria necesaria tras un pésimo inicio de temporada. Es por ello que volver a sumar era relevante para mantener la racha positiva, pero también para volver a meterse en la pelea en la tabla de posiciones.

Al frente se plantó el siempre competitivo equipo bonaerense, que aprovechó un par de desconcentraciones en pelotas divididas por el aire. Así llegó el primer try del partido gracias a una avivada de Juan Pedro Bernasconi (8′). Bautista Farisé completó la conversión.

Selknam reaccionó rápido con Domingo Saavedra (10′), que cerró una grandísima jugada en fase ofensiva. Matías Garafulic igualó el encuentro. La franquicia nacional comenzó a crecer poco a poco y volvió a hacerse fuerte en las formaciones fijas, algo que ha sido una de sus mayores virtudes en el año. Line y maul para que anotara Alfonso Escobar (14′), mientras Garafulic completó y volvería a estirar la ventaja con un penal.

Augusto Böhme (24′) consiguió un nuevo try con la misma fórmula. La plataforma ha sido evidente: line y maul para aumentar la ventaja de un intenso equipo chileno. Garafulic volvió a convertir para un equipo que destacó por su intensidad física y disciplina.

Tras el dominio de Selknam, Pampas adoptó una predisposición más ofensiva y anotó bajo la fórmula nacional. Line y maul para que Bernasconi (31′) recortara distancia. Farisé completó, pero falló tras el try de Santiago Pernas (35′). Fue un duelo intensísimo y cerrado. 24-19 al descanso, marcado por los detalles.

Pampas inició el segundo tiempo presionando y haciendo retroceder a Selknam, que extravió la pelota, viéndose en complicaciones, notoriamente superado. La franquicia nacional logró defender varias fases ofensivas continuas hasta que finalmente Santiago Cordero (53′) empató con un try.

Todo parecía complicarse aún más con la amarilla de Norman Aguayo, pero los argentinos también sufrieron la amonestación de un jugador. Esto les cortó el ritmo y le dio vida a los chilenos. Marcelo Torrealba (61′) se impuso en un line y maul para anotar, y Garafulic volvió a convertir para retomar la ventaja. Pero Pampas se mantendría a tiro con un try de Agustín Fraga (65′) y la conversión de Farisé, que igualó el cotejo. Minutos después, sellaría la remontada con un penal.

Alejandro Molinas try Peñarol Yacaré.jpg El santafesino formado en CRAI, Alejandro Molinas, consiguió un try para Peñarol que venció a Yacaré. Gentileza: Prensa de Sudámerica Rugby

Peñarol ganó bajo una intensa lluvia en Uruguay

Con tres santafesinos en cancha, uno en Peñarol, el medio scrum Alejandro Molinas, y dos en Yacaré XV de Paraguay, Gonzalo Del Pazo en la primera línea y Juan Cruz Strada como medio scrum, en el estadio Charrúa de Montevideo, fueron los locales que se impusieron por 25 a 24. En un encuentro condicionado por el clima y cargado de dramatismo, el vigente campeón sumó puntos clave que lo mantienen con aspiraciones de meterse en zona de playoffs.

La intensa lluvia fue protagonista durante la primera mitad y marcó el desarrollo del juego. Las imprecisiones en el manejo de la pelota limitaron las opciones ofensivas de ambos equipos, que encontraron en los envíos a los palos su principal vía para sumar. En ese contexto cerrado, el primer quiebre llegó de la mano de Alejandro Molinas, quien sorprendió tras un scrum dominante y apoyó el primer try del conjunto aurinegro. En los instantes decisivos, la franquicia paraguaya fue en busca de la victoria, pero Peñarol sostuvo la ventaja con carácter, oficio y solidez defensiva para sellar un triunfo vital.

Tarucas se hizo fuerte en el Parque 9 de Julio

Tarucasderrotó por un contundente 52 a 22 a Cobras de Brasil en un partido válido por la sexta fecha del Súper Rugby Américas. La franquicia tucumana ganó en condición de local y sigue en lo más alto de la tabla de posiciones de la competencia junto a Dogos XV y Pampas.Los locales se pusieron en ventaja con una conquista de Juan Pablo Pfister, que fue convertido por Máximo Ledesma. Los brasileños sumaron sus primeros puntos en el partido con un kick de Julian Leszczynski.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Pampas 26, Tarucas 23, Dogos XV 21, Capibaras 15, Peñarol 14, Selknam 12, Yacaré XV 6 y Cobras de Brasil 5. En la próxima fecha se medirán Pampas con Peñarol el viernes 10 de abril; Yacaré XV con Dogos XV el sábado 11; Cobras ccon Selknam el domingo 12, y Capibaras XV con Tarucas el lunes 13.