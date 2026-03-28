Sin casos de dengue en la ciudad, detectaron la presencia del mosquito transmisor en 39 barrios de Santa Fe

El monitoreo de ovitrampas confirmó resultados positivos en casi 40 barrios de la ciudad. La Municipalidad intensifica el descacharrado asistido y advierte que, tras las lluvias y el calor, el riesgo de reproducción es alto.

Semana a semana, la Municipalidad de Santa Fe realiza el monitoreo entomológico de la ciudad relacionado con el dengue y esto es el control del sistema de ovitrampas colocadas en distintos barrios.

En la semana epidemiológica 12, desde el 17 y hasta el 27 de este mes, 39 barrios dieron positivo en presencia de vectores adultos, los cuales son:

Solidaridad y Progreso San Lorenzo, Chalet, Varadero Sarsotti, Centenario, Sur, La Guardia, Candioti Norte, Ciudadela Norte, Atilio Rosso, Parque Juan de Garay, Ex Plaza España, Pro adelanto Barranquitas, República Los Hornos, Jardín Mayoraz, Sargento Cabral, J.B.Alberdi, Guadalupe Oeste, Central Guadalupe, Coronel Dorrego, Altos del Valle, Mariano Comas, Candioti Norte, Facundo Quiroga, Colastiné Norte, Altos de Noguera, Liceo Zona Norte, Ceferino Namuncurá, San Agustín, Loyola Sur, Juventud del Norte, Las Lomas, Domingo F. Sarmiento, Guadalupe Noreste, La Boca, Candioti Sur, Cabaña Leiva, Centro, Repùblica del Oeste, General Alvear.

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Es importante resaltar que no hay casos positivos de dengue en la ciudad, pero sí hay presencia del mosquito transmisor, por eso la Muncipalidad sigue trabajando con distintas actividades de promocion y prevención: descacharrados asistidos, concientización en espacios públicos, ferias y eventos, talleres en las escuelas, entre otras.

El sistema de monitoreo de la ciudad de Santa Fe tiene 60 localizaciones con dos ovitrampas distribuidas en los barrios que hacen el seguimiento de los huevos que ponen las mosquitas hembras, y detectan la actividad de las mosquitas adultas, el mismo se realiza a partir de un convenio con el grupo de Clima y Salud del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático de la Facultad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (CEVARCAM-FICH) de la UNL.

Medidas de prevención

Ante la presencia del vector en estos barrios mencionados, desde la Municipalidad se recomienda vaciar todos los recipientes que acumulen agua; revisar bien desagües y canaletas, y limpiarlos de manera regular, sobre todo con agua caliente; extremar el cuidado de recipientes que no se pueden tirar, como bebederos de animales, floreros, baldes, piletines, tanques, entre otros, sobre todo luego de las lluvias; utilizar espirales e insecticidas para cuidar el interior de las viviendas; limpiar y desmalezar patios y jardines; colocar telas mosquiteras en aberturas y telas metálicas en desagües; y facilitar el acceso a la vivienda al personal municipal encargado del descacharrado, entre otras.

En esta línea, el municipio continúa con las acciones preventivas en los barrios a través de descacharrados asistidos en los lugares donde la actividad del mosquito es mayor, priorizando esos sectores de la ciudad donde se detectaron huevos o hay mayor porcentaje de ovitrampas positivas.

Es importante aclarar que los trabajadores están debidamente identificados. De lo contrario, los vecinos pueden comunicarse a la línea municipal gratuita 0800 777 5000 para consultar sobre la visita de los promotores.

Ante las altas temperaturas y luego de las intensas lluvias, se sugiere retirar el agua que pudo haberse acumulado; y si aparecen síntomas, consultar al médico, no automedicarse.