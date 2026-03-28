Santa Fe disfrutó de la Copa de Triatlón de las Américas 2026

Con la participación de más de 60 deportistas internacionales, con epicentro en la Laguna Setúbal, se concretó una nueva fecha de la Copa de Triatlón de las Américas.

El Puente Colgante fue uno de los lugares de paso de este gran evento deportivo.

La ciudad recibió a más de 60 atletas internacionales, con epicentro en la Laguna Setúbal.

El intendente Poletti junto a los ganadores de la competencia desarrollada en Santa Fe.

La ciudad de Santa Fe fue escenario de un fin de semana a puro deporte con la realización de la Copa Triatlón de las Américas, que reunió a más de 60 atletas internacionales en el entorno de la Laguna Setúbal. Con epicentro en el Parador Santa Fe y circuitos que recorrieron la Costanera Este y Oeste, la jornada central se desarrolló con las competencias en modalidad sprint, que combinaron natación, ciclismo y pedestrismo en un formato dinámico y de gran exigencia.

Desde las primeras horas de la mañana, el público acompañó el desarrollo de las pruebas. La competencia femenina abrió la jornada, seguida por la categoría masculina, en una verdadera fiesta deportiva que convocó a atletas de Argentina, Brasil, Chile, México, Puerto Rico y Uruguay.

En la categoría femenina, la ganadora fue la brasileña Giovanna Lacerda, mientras que en la categoría masculina se consagró su compatriota Vinicius Avi Santana. Ambos destacaron en un exigente circuito y entre deportistas de alto nivel.

El intendente Juan Pablo Poletti acompañó la jornada y destacó el trabajo conjunto para la realización del evento: “Estamos muy felices de vivir un fin de semana de triatlón de cara a los Juegos Suramericanos. Recibimos a atletas de muchos países en un evento que involucra a la provincia, al municipio, al sector privado y a las asociaciones. Tener un evento de estas características es un verdadero trabajo en equipo”, expresó.

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Atletas Laguna Setúbal.jpg La ciudad recibió a más de 60 atletas internacionales, con epicentro en la Laguna Setúbal.

Además, remarcó la importancia de este tipo de competencias como instancia de preparación: “Esto nos permite probar el circuito, ver qué hay que mejorar y seguir creciendo con humildad. Queremos ser una ciudad de grandes eventos y este fue, sin dudas, un gran evento para Santa Fe”.

Por su parte, el secretario de Deportes de la provincia, Fernando Maletti, subrayó el valor estratégico de la competencia en el camino hacia los Suramericanos: “Este evento sirvió para probar el circuito y comenzar a ajustar detalles de cara a los Juegos Suramericanos. Santa Fe será sede de los deportes acuáticos y la Laguna Setúbal será un escenario central para esas disciplinas”.

En ese sentido, Maletti destacó el trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado: “El deporte hoy es protagonista y esto es resultado de un trabajo en equipo entre la provincia, los municipios y las asociaciones. El apoyo del gobierno provincial es clave para que estos eventos se desarrollen con la calidad que estamos viendo”.

En su turno, el presidente de la Confederación Sudamericana de Triatlón, Orlando Aráuz, valoró el desarrollo del evento y el rol de la ciudad como sede: “Santa Fe es un escenario magnífico, con mucha historia en el triatlón, y hoy se da el lujo de tener una Copa Panamericana”. Asimismo, destacó el compromiso institucional con el deporte: “Es muy importante el acompañamiento del gobierno provincial y municipal. Que las autoridades estén presentes y comprometidas habla de que el deporte es una política de Estado. Eso nos impulsa a seguir trabajando”.

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El Puente Colgante fue uno de los lugares de paso de este gran evento deportivo.jpg El Puente Colgante fue uno de los lugares de paso de este gran evento deportivo.

Finalmente, Aráuz señaló que la competencia dejó buenas sensaciones de cara al futuro: “Muchos entrenadores y delegaciones se mostraron conformes con el circuito, la infraestructura y la capacidad organizativa. Esto nos permite proyectar unos Juegos Suramericanos de gran nivel para Santa Fe”.

Resultados Copa de Triatlón de las Américas:

Elite Mujeres:

1° Giovanna Lacerda (Brasil)

2° Daniela Moya Chamorro (Colombia)

3° Mercedes Romero Orozco (México)

Elite Hombres: