Cabe destacar que en los padrones no existe ninguna referencia en relación a si una persona tiene discapacidad o no, y es correcto que así sea. Por eso, en el caso de que la discapacidad no sea visible y alguien necesite asistencia, es importante que las autoridades de mesa atiendan el pedido y lo contemplen.

La semana pasada, el tema del voto de personas con discapacidad estuvo en la agenda de todos los medios de comunicación por un hecho puntual: las críticas que recibió el dirigente Luis Juez (que se presentó como candidato a gobernador de Córdoba) por haber acompañado a votar a su hija Milagros, que tiene parálisis cerebral.

Fue la candidata a intendente de la ciudad mediterránea, por el partido Libertad Avanza, la que alzó el dedo acusador. Lamentablemente, sumó algunas adhesiones en las redes sociales a su postura, y abrió el debate.

Para aclarar muchas de las dudas que existen en torno al voto de personas con alguna dificultad física, motriz o mental, este martes el director del Observatorio Nacional de Discapacidad, Germán Ejarque, ofrecerá una charla, abierta y gratuita, organizada por la Universidad del Gran Rosario (UGR) que será transmitida por el canal de Youtube de la institución, desde las 18.

Ejarque, habló con Florencia O’Keeffe de La Capital sobre la importancia de la participación política y el derecho al voto accesible de las personas con discapacidad y fue contundente: “Si estás en el padrón, nadie puede impedirte ejercer tu derecho”.

Al tiempo que pidió que las personas con discapacidad (o sus familiares o allegados) verifiquen que estén incluidos en las listas de votantes, expuso el tema en dos direcciones: una, el compromiso personal de todos los ciudadanos con discapacidad para involucrarse en el proceso eleccionario; y la otra, el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que Argentina adhirió, y que obliga al Estado en todos sus niveles a facilitar ese acto.

Es más, alentó fuertemente la participación en ámbitos político partidarios: “Si estamos buscando la inclusión y empoderamiento de las personas con discapacidad en lo laboral, en la cultura, en lo deportivo, ¿cómo no vamos a sumarnos a participar en política? Es, justamente, un claro espacio de transformación donde se toman decisiones que nos involucran”, señaló.

Ejarque tiene un largo recorrido en ese sentido. Fue presidente del Consejo Provincial de Discapacidad en Mendoza (de donde es oriundo); vicepresidente del Consejo Federal de Discapacidad; candidato a diputado nacional y senador. Desde este año, está a cargo del Observatorio Nacional de Discapacidad, el órgano de seguimiento en todo el país de la Convención, y que ya nuclea a más de 870 personas e instituciones.

“En la Argentina hay cinco millones de personas con alguna discapacidad, ¡una minoría bastante importante!”, destacó, y puso el acento en un tema que lo preocupa y ocupa: “Cada vez que hay elecciones, hay muchas personas con discapacidad que me escriben o consultan para saber cómo eximirse de ir a votar y esto es algo que no debería suceder. Peleamos por el derecho a ejercer el voto y por lo tanto debemos ser los primeros en empoderarnos”.

Ejarque aseguró que queda mucho camino por recorrer, pero desde el Estado se está avanzando año a año con la Cámara Nacional Electoral y la Dirección Nacional Electoral (y todas sus jurisdicciones) para el acceso al voto de todo ciudadano.

En las elecciones 2023 está pisando fuerte la campaña Voto Accesible que busca acercar a las personas con discapacidad a las urnas y poner en marcha los mecanismos necesarios a nivel gubernamental para que nadie se quede afuera.

Experiencias

Respecto a lo ocurrido en torno a Milagros Juez, Ejarque señaló: “Fue tremendo y muy triste, pero nos sirvió para hablar una vez más de esto. Hubo una asamblea del Consejo Federal de Discapacidad y todos los representantes de los gobiernos del país, en todos sus niveles, manifestaron su repudio”.

“La única situación en la que una persona no está en el padrón siendo mayor de edad es que porque existe en la Justicia alguna inhabilitación o declaración de incapacidad, algo que sucede en pocos casos, aun cuando la Convención lo prohíbe”, aclaró.

El director del Observatorio hizo mención a situaciones que pueden darse el día de las elecciones y que no deberían ocurrir: “A veces las autoridades de mesa asumen un rol que no les corresponde y dicen: esta persona no puede votar. Suele darse con personas con síndrome de Down, donde la condición de discapacidad es más visible. Eso no puede suceder”, enfatizó.

Entre quienes tienen dificultades visuales, motrices, están en sillas de ruedas o se movilizan con dispositivos especiales, existe el voto asistido. Las personas con discapacidad, además, tienen prioridad en la fila, siempre que lo deseen.

“Me ha pasado muchas veces en mis 45 años. Al estar en silla de ruedas, hay lugares en los que, con la mejor voluntad, me dan esa prioridad, pero la verdad es que en mi caso espero bastante cómodo (dice con cierto humor), entonces, no es necesario que se me haga pasar antes que otros. Por eso remarco que depende de cada individuo y es importante que se le pregunte a cada persona con discapacidad qué quiere hacer”, señaló a modo de ejemplo.

Otro aspecto relevante es el derecho a ingresar acompañado al cuarto oscuro con una persona de confianza. “La primera vez que voté tuve que entrar con el presidente de mesa, una persona desconocida para mí y eso no está bueno. Como no tengo movilidad en miembros superiores, alguien tenía que seguir mis indicaciones, y eso es algo incómodo cuando no sabés quién es, considerando que el voto es secreto. Ahora, afortunadamente, cada cual ingresa con quien elige, y hay que hacerlo valer. En mi caso, desde hace un tiempo, entro con mis hijos”, contó.

•LEER MÁS: Elecciones 2023: hay 1.267 extranjeros en condiciones de votar en en la ciudad de Santa Fe