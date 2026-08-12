La Provincia incorporó diez retroexcavadoras y nuevo equipamiento para reforzar las tareas de prevención frente a posibles excesos hídricos. Enrico destacó las obras ejecutadas y aseguró que el Estado santafesino tendrá mayor capacidad de respuesta ante una primavera lluviosa.

El Gobierno de Santa Fe suma maquinaria ante la llegada de El Niño: "La provincia está preparada", afirmó Enrico

El Gobierno de Santa Fe reforzó su capacidad operativa para enfrentar posibles excesos hídricos ante los pronósticos que anticipan un fenómeno de El Niño de intensidad en la región. Este miércoles, en la ciudad de Santa Fe, funcionarios provinciales presentaron nueva maquinaria destinada a tareas viales e hidráulicas en distintos puntos del territorio.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico , encabezó la presentación junto al secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, y al administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo. El funcionario sostuvo que la Provincia busca llegar a los meses de mayores precipitaciones con una estructura preparada para intervenir rápidamente ante eventuales contingencias.

"Muchas obras ya fueron terminadas y otras están en plena ejecución", señaló Enrico, quien también destacó el trabajo conjunto con municipios y comunas para avanzar en las tareas de prevención.

El Gobierno de Santa Fe suma maquinaria ante la llegada de El Niño: "La provincia está preparada", afirmó Enrico

El ministro explicó que la Provincia incorporó diez máquinas combinadas de última generación para Vialidad, además de nuevos equipos para la Secretaría de Recursos Hídricos. La renovación del parque apunta a mejorar el rendimiento de las intervenciones, reducir el consumo de combustible y disminuir los costos asociados a roturas y mantenimiento.

En relación con los pronósticos para los próximos meses, Enrico señaló que se espera una primavera lluviosa en la región y remarcó que la prevención forma parte de una decisión del gobernador Maximiliano Pullaro para fortalecer la presencia del Estado en el territorio.

"Vamos a ayudar a cada intendente y a cada localidad, estando activos en el territorio, porque el Gobierno de Santa Fe está preparado", afirmó.

Más capacidad para intervenir ante lluvias

Las nuevas máquinas permitirán realizar trabajos de limpieza de canales y alcantarillas, colocación de tubos, mantenimiento de banquinas y movimiento de suelo, entre otras tareas. También permitirán mejorar la logística para trasladar equipos hacia las zonas que requieran una intervención urgente.

Seghezzo explicó que las diez retroexcavadoras serán distribuidas entre las diez zonas viales en las que está dividida la provincia. Según detalló, se trata de equipos que pueden utilizarse para distintas tareas y que permitirán responder con mayor rapidez a las necesidades que surjan en cada región.

"Son útiles para la limpieza de alcantarillas, la colocación de tubos y el movimiento de suelo", explicó. Además, destacó que al tratarse de maquinaria nueva, tendrá mayor rendimiento y menores costos operativos.

Una inversión de $1.380 millones

A través de la Dirección Provincial de Vialidad, la Provincia destinó $1.380 millones para comprar diez retroexcavadoras multipala JCB. Por sus características, los equipos pueden utilizarse para diferentes trabajos durante una misma jornada: desde la limpieza de banquinas y alcantarillas hasta la carga de camiones y el perfilado de taludes.

Cada unidad cuenta con una pala cargadora frontal y un brazo excavador trasero. Esta configuración permite concentrar distintas funciones en una misma máquina, evitando la necesidad de trasladar equipos específicos para cada tipo de intervención.

En paralelo, la Secretaría de Recursos Hídricos también continúa ampliando su parque de maquinaria. A comienzos de julio incorporó las primeras cuatro retroexcavadoras, que ya se encuentran trabajando en distintos sectores de Santa Fe.

Ahora se sumó un tractor topador sobre orugas, adquirido por 164.180 dólares, que será utilizado para conformar banquinas de trabajo y realizar tareas de desmalezamiento y destronque.

También se incorporó un camión Volvo, con una inversión de 215.000 dólares, destinado al traslado de maquinaria pesada entre distintos puntos de la provincia. La unidad permitirá reducir los tiempos de movilización y mejorar la logística de las intervenciones.

El plan de incorporación de equipos continuará en septiembre. Para mediados de ese mes está prevista la llegada de dos retroexcavadoras de brazo largo, una de 14 metros, adquirida por 166.658 dólares, y otra de 18 metros, por 272.335 dólares.

Ambas máquinas estarán destinadas principalmente a trabajos en canales troncales y rurales, ampliando así la capacidad de respuesta de la Provincia frente a un escenario de mayores precipitaciones.