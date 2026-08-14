Los jugadores convocados en Unión para el partido ante San Lorenzo

El plantel rojiblanco se encuentra concentrado a la espera del partido que jugará este sábado ante San Lorenzo

Los convocados en Unión para el partido con San Lorenzo.

Este sábado desde las 14.30, Unión visitará a San Lorenzo y para dicho cotejo, el entrenador rojiblanco Leonardo Madelón dispondrá de dos variantes.

La buena noticia, es que el DT podrá contar con Lucas Ayala, quien se perdió el partido ante Central Córdoba por una molestia muscular. Y será titular en lugar de Bruno Pittón.

Por su parte, la otra variante será el ingreso de Marcelo Estigarribia, en lugar de Misael Aguirre quien ocupará un lugar en el banco de relevos.

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Otra de las novedades en la lista de los jugadores convocados es la ausencia del sexto y último refuerzo que es el marcador central Matías Rocha.

Si bien se especulaba con que el zaguero uruguayo forme parte de la convocatoria, la idea es no apurarlo y quizás esté a disposición para el próximo encuentro cuando el Tate visite a Aldosivi.