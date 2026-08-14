Uno Santa Fe | Unión | Unión

Los jugadores convocados en Unión para el partido ante San Lorenzo

El plantel rojiblanco se encuentra concentrado a la espera del partido que jugará este sábado ante San Lorenzo

Ovación

Por Ovación

14 de agosto 2026 · 21:36hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Los convocados en Unión para el partido con San Lorenzo.

UNO Santa Fe / José Busiemi

Los convocados en Unión para el partido con San Lorenzo.

Este sábado desde las 14.30, Unión visitará a San Lorenzo y para dicho cotejo, el entrenador rojiblanco Leonardo Madelón dispondrá de dos variantes.

Unión tendrá dos variantes

La buena noticia, es que el DT podrá contar con Lucas Ayala, quien se perdió el partido ante Central Córdoba por una molestia muscular. Y será titular en lugar de Bruno Pittón.

Por su parte, la otra variante será el ingreso de Marcelo Estigarribia, en lugar de Misael Aguirre quien ocupará un lugar en el banco de relevos.

LEER MÁS: Unión y un escenario que puede jugar a su favor ante un San Lorenzo en crisis

Otra de las novedades en la lista de los jugadores convocados es la ausencia del sexto y último refuerzo que es el marcador central Matías Rocha.

Si bien se especulaba con que el zaguero uruguayo forme parte de la convocatoria, la idea es no apurarlo y quizás esté a disposición para el próximo encuentro cuando el Tate visite a Aldosivi.

Unión San Lorenzo convocados
Noticias relacionadas
la idea de madelon para union: dos cambios y un equipo que busca despegar

La idea de Madelón para Unión: dos cambios y un equipo que busca despegar

Madelón aguarda la evolución de Menossi para ver si mete dos o tres cambios.

Los cambios que tendría Unión y el jugador por el que espera Madelón

La agrupación Encuentro Unionista se reunió en el club Mayoraz.

Encuentro Unionista y una consigna clara "El futuro de Unión se construye desde hoy"

Joaquín Mosqueira habló del presente de Unión y se refirió a la donación que realizó para las inferiores.

"Donar el 15% a las inferiores de Unión era lo mínimo que podía hacer"

Lo último

Preparan la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente

Preparan la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente

Detuvieron a los siete cadetes de 19 años denunciados por el abuso sexual en la Escuela Penitenciaria de Santa Fe

Detuvieron a los siete cadetes de 19 años denunciados por el abuso sexual en la Escuela Penitenciaria de Santa Fe

Colón dio a conocer el parte médico de cuatro futbolistas que incluye a Federico Lértora

Colón dio a conocer el parte médico de cuatro futbolistas que incluye a Federico Lértora

Último Momento
Preparan la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente

Preparan la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente

Detuvieron a los siete cadetes de 19 años denunciados por el abuso sexual en la Escuela Penitenciaria de Santa Fe

Detuvieron a los siete cadetes de 19 años denunciados por el abuso sexual en la Escuela Penitenciaria de Santa Fe

Colón dio a conocer el parte médico de cuatro futbolistas que incluye a Federico Lértora

Colón dio a conocer el parte médico de cuatro futbolistas que incluye a Federico Lértora

Los jugadores convocados en Unión para el partido ante San Lorenzo

Los jugadores convocados en Unión para el partido ante San Lorenzo

En el día de su cumpleaños, Mastantuono debutó con goleada en Fiorentina

En el día de su cumpleaños, Mastantuono debutó con goleada en Fiorentina

Ovación
La dirigencia de Colón llegó a un acuerdo con Medrán para la rescisión de su contrato

La dirigencia de Colón llegó a un acuerdo con Medrán para la rescisión de su contrato

Zahir Yunis cambia de aire: el volante de Colón tiene nuevo destino

Zahir Yunis cambia de aire: el volante de Colón tiene nuevo destino

Gorosito reveló detalles de la visita de la barra al plantel de San Lorenzo

Gorosito reveló detalles de la visita de la barra al plantel de San Lorenzo

En el día de su cumpleaños, Mastantuono debutó con goleada en Fiorentina

En el día de su cumpleaños, Mastantuono debutó con goleada en Fiorentina

Unión y un escenario que puede jugar a su favor ante un San Lorenzo en crisis

Unión y un escenario que puede jugar a su favor ante un San Lorenzo en crisis

Policiales
Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Agenda Santa Fe: música, fiestas y propuestas para disfrutar el fin de semana largo

Agenda Santa Fe: música, fiestas y propuestas para disfrutar el fin de semana largo

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira Términos y condiciones tour

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira "Términos y condiciones tour"

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando Es hora de hablar

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando "Es hora de hablar"

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed