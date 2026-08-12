El Gobierno provincial cerró la ronda de reuniones regionales para coordinar la respuesta ante posibles excesos hídricos. Bastia aseguró que el fenómeno “ya llegó” y pidió atender las alertas y fortalecer el trabajo conjunto con las autoridades locales.

El Niño en Santa Fe: Provincia completó la coordinación preventiva con municipios y comunas y se prepara para un escenario "fuerte"

El Gobierno de Santa Fe completó este miércoles la ronda de reuniones preventivas con municipios y comunas de los 19 departamentos , con el objetivo de coordinar acciones ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño y anticipar escenarios de lluvias intensas y excesos hídricos.

El último encuentro se realizó en el Data Center de la ciudad de Santa Fe y reunió a integrantes de la Junta Provincial de Protección Civil con autoridades locales y representantes de instituciones de La Capital, San Justo, Garay y San Jerónimo . De esta manera, se cerró un esquema de encuentros que recorrió distintas regiones de la provincia.

El Niño en Santa Fe: Provincia completó la coordinación preventiva con municipios y comunas y se prepara para un escenario "fuerte"

Durante la jornada, el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, sostuvo que El Niño ya está presente en la región y pidió extremar las medidas de prevención.

“Está claro que el fenómeno de El Niño ya llegó y está ocurriendo”, afirmó. En ese sentido, señaló que ya se registran lluvias atípicas para esta época del año que generan dificultades en algunos sectores productivos, además de episodios puntuales que provocaron inconvenientes en áreas urbanas.

Ante este escenario, Bastia planteó la necesidad de evitar tanto la alarma como la falta de reacción. “No alarmarnos, inmovilizarnos o anestesiarnos, pero sí hacer caso a las alertas, movilizarnos y trabajar coordinadamente”, sostuvo.

El ministro también remarcó que la prevención y la preparación frente al fenómeno climático forman parte de las prioridades del Gobierno provincial. “Hoy la prioridad en la asignación de los recursos públicos tiene que estar dirigida a atender las posibles consecuencias de este fenómeno climático. Eso es actuar con muchísima responsabilidad”, afirmó.

La importancia de la respuesta local

El secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, explicó durante el encuentro las características del fenómeno y repasó las medidas que se vienen tomando para mejorar la capacidad de respuesta. Según indicó, el escenario previsto “va a ser fuerte” y, ante una emergencia, será fundamental contar con una organización previa.

El Niño en Santa Fe: Provincia completó la coordinación preventiva con municipios y comunas y se prepara para un escenario "fuerte"

En ese sentido, recordó que municipios y comunas constituyen la primera línea de respuesta frente a una contingencia.

“El primer responsable de lo que suceda en su localidad es el intendente o el presidente comunal, que debe actuar con su plan de contingencia y su junta local. En caso de que la situación supere su capacidad de respuesta, interviene la Provincia”, explicó.

Escajadillo puso especial énfasis en la información y la comunicación entre los distintos niveles del Estado. También señaló que la Provincia acompaña a los gobiernos locales en la organización de sus dispositivos de emergencia.

Además, planteó que durante los próximos meses El Niño deberá ocupar un lugar central en las agendas municipales y comunales. “Tenemos que prepararnos para escenarios complejos y críticos, y para eso son fundamentales la comunicación, la capacitación y el entrenamiento”, afirmó.

Obras, producción y rutas

La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, explicó que las reuniones forman parte de una estrategia que busca anticiparse a las consecuencias del fenómeno y que involucra distintas áreas de la administración.

Entre ellas se encuentran Protección Civil, producción, obras de defensa, limpieza de canales, planes locales de contingencia y trabajos sobre rutas y accesos.

“Nos volvemos a reunir para actualizar la información, pero también para poner en el centro la articulación con los gobiernos locales desde cada una de las áreas”, señaló Coudannes.

Por su parte, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, también puso el foco en la necesidad de prepararse ante el escenario climático. “Se nos viene algo duro y difícil”, sostuvo, al destacar la importancia de que los gobiernos locales estén en condiciones de asumir la primera respuesta ante una eventual emergencia.

De la jornada participaron también la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras; el administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo; legisladores, intendentes y presidentes comunales.

El recorrido por toda la provincia

La reunión realizada en Santa Fe fue la última de una serie de encuentros que alcanzó a los 19 departamentos. La estrategia comenzó en Ceres, donde participaron localidades de San Cristóbal y 9 de Julio, y continuó en Avellaneda, Rafaela, Armstrong, Rosario y Firmat.

En cada una de esas jornadas se abordaron planes de contingencia, mecanismos de comunicación y coordinación y capacidad de respuesta ante posibles eventos climáticos.

Con el cierre de esta ronda, la Provincia busca que municipios y comunas cuenten con herramientas y protocolos actualizados para afrontar los próximos meses, en un escenario en el que las autoridades provinciales anticipan la posibilidad de un fenómeno de El Niño de fuerte intensidad.