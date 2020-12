"En este 2020 le demostramos a la sociedad que con valores se puede transformar la política"

Comprendí a temprana edad que a este país si no lo sacamos adelante entre todos no lo saca nadie, mi lucha es que un día logremos esa unidad nacional a pesar de que hoy mi proyecto es local y mi misión sea que Santa Fe vuelva a ser ejemplo en el país y reivindicar la figura del Intendente. Soy fanático de Juan de Garay (Fundador de la Ciudad de Santa Fe). Ante la sociedad nos hemos caracterizado por ser un equipo que vive de la actividad privada, que no ocupa cargos en el Estado y que sin estar en la toma de decisiones hemos llevado soluciones. Las soluciones que llevamos fueron: la ampliación del subsidio de sepelio que antes era de PAMI y ahora es de ANSES que pasó de 6000 pesos a 16000, consideramos que es un avance pero no nos tenemos que olvidar de los jubilados y pensionados que han aportado toda la vida.