b) sábados, domingos y feriados entre las una treinta (1.30) y seis (6) horas.

Sobre qué ocurrió al no cumplirse, el coordinador de Seguridad Provincial de la provincia de Santa Fe, Facundo Bustos, dijo en declaraciones a la prensa: "Solo pueden circular aquellos que tienen el permiso correspondiente, considerados trabajadores esenciales por la aplicación Cuidar. A todas las personas que están transitando en horarios no permitidos se les pide la acreditación y si no pueden hacerlo se procede a la aprehensión o secuestro del vehículo, siempre con la comunicación previa al Ministerio Público de la Acusación; que es el encargado de velar por el decreto".

Es por ello que según los datos brindados por la Unidad Regional I de policía, durante los operativos de tránsito en 12 puntos distintos de la ciudad, así como también la denuncia por la realización de reuniones o fiestas clandestinas, desde el martes 12 de enero al domingo 17, se trasladó a las diferentes comisarías de la ciudad de Santa Fe y zona (comprendidas las del departamento La Capital), a 139 personas mayores de edad. A algunas de ellas se les secuestró el vehículo en el que se trasladaban, 15 autos y ocho motos, todos por incumplimiento de los artículos 205 y 239 del Código Penal.

Cabe aclarar que según informaron desde el Ministerio Público de la Acusación, las personas trasladas a las dependencias policiales se los identifica y se establece si tiene antecedentes para luego abrir una causa judicial, que en su mayoría, podrán ser resueltas a través de juicios a prueba o probation y con el pago de una multa que dependerá de la decisión del juez y fiscal.

Por otro lado, en lo que respecta a los vehículos, en este caso será devuelto a sus titulares una vez que la causa finalice, es decir que no se paga una multa y se retire, sino que permanecerán secuestrados hasta que finalice el proceso judicial sobre quien incumplió con la norma provincial vigente.