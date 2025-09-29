Uno Santa Fe | Santa Fe | policía

En septiembre, la Policía de Santa Fe detuvo a 692 personas por llamadas al 911 en el departamento La Capital

Semanalmente la policía recibe 4.000 llamadas, de las cuales el 49% son por personas sospechosas y emergencias de seguridad

29 de septiembre 2025 · 09:29hs
La Policía de Santa Fe en acción

La Policía de Santa Fe en acción

Semanalmente la Policía de Santa Fe recibe 4.000 llamadas al 911, de las cuales 49% son por personas sospechosas y emergencias de seguridad. La secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, destacó: “Las llamadas nos permiten mejorar el servicio de prevención, por eso le pedimos a la gente que llame”.

Policía Santa Fe llamadas 911 seguridad1

En lo que va de septiembre, como resultado de las llamadas que recibe la Central de Emergencias 911, la Policía de Santa Fe aprehendió a 692 personas en el departamento La Capital, de las cuales el 50% tenían requerimiento de la Justicia por diversos delitos. Además, secuestró 241 armas de fuego, armas blancas y vehículos; y trasladaron a 1.003 personas por el artículo 10 bis.

De esta manera, la Central de Emergencias 911 se convirtió en una pieza clave en el accionar policial.

En la Central de Emergencias de la ciudad de Santa Fe, semanalmente se recepcionan 4.000 llamadas, en promedio, la mayoría referidas a incidencias generales, que implican llamadas por emergencias, de salud y policiales. En tanto, que el 45,9% del total refiere a alarmas, contravenciones, información importante y personas sospechosas.

Policía Santa Fe llamadas 911 seguridad2

Al respecto, la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Virginia Coudannes, resaltó: “Las llamadas nos permiten mejorar el servicio de prevención, el sistema se retroalimenta, por eso le pedimos a la gente que llame. Sabemos que falta mucho, hemos acortado los tiempos de respuesta y el aumento en las detenciones nos indica que estamos en el camino correcto”.

El tiempo de respuesta ciudadana (TRC), es decir el tiempo en el que llega el móvil a la incidencia o hecho, es de 4 a 5 minutos en el caso de llamadas priorizadas; y de 7 minutos para las de menor relevancia.

Centro de Monitoreo de la Policía

La Central de Emergencias 911 cuenta con un Centro de Monitoreo con más de 600 cámaras distribuidas en puntos estratégicos de la ciudad, que trabaja las 24 horas y representa un apoyo constante para el personal de calle, ya que brinda cobertura fílmica y seguimiento constante. En lo que va del año se registraron 178 procedimientos que derivó en un total de 253 personas trasladadas por distintas situaciones.

Al respecto, el coordinador del 911, Alfredo Lorenzatto, indicó: “Esta central permite registrar proactividad policial en calle, además de realizar tareas de prevención mediante las cámaras de vigilancia también brindamos apoyo logístico al personal que está patrullando o realizando identificaciones”.

Policía Santa Fe llamadas 911 seguridad3

“El 911 nos permite identificar patrones de conducta; dónde tenemos mayor cantidad de incidencias y de qué tipo; por eso las cámaras se instalan de acuerdo a la densidad poblacional o al mapa del delito”, enfatizó Lorenzatto.

policía Santa Fe llamadas 911 Seguridad
Noticias relacionadas
El gobierno santafesino ya llevó adelante la iniciativa en barrio San Lorenzo con buenos resultados

Santa Fe implementa la Intervención Barrial Focalizada en Barranquitas para reducir la violencia: de qué se trata

San Jerónimo, santo patrono de Santa Fe de la Vera Cruz

Este 30 de septiembre se conmemora a San Jerónimo, el patrono de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz

en la ciudad de santa fe hay 730 personas en situacion de calle: la mayoria son jovenes de entre 19 y 35 anos

En la ciudad de Santa Fe hay 730 personas en situación de calle: la mayoría son jóvenes de entre 19 y 35 años

el estado de salud del nino de tres anos herido con un balin en la cabeza tras la cirugia de urgencia

El estado de salud del niño de tres años herido con un balín en la cabeza tras la cirugía de urgencia

Lo último

Los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a las trompadas con sus propios hinchas

Los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a las trompadas con sus propios hinchas

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

Santa Fe implementa la Intervención Barrial Focalizada en Barranquitas para reducir la violencia: de qué se trata

Santa Fe implementa la Intervención Barrial Focalizada en Barranquitas para reducir la violencia: de qué se trata

Último Momento
Los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a las trompadas con sus propios hinchas

Los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a las trompadas con sus propios hinchas

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

Santa Fe implementa la Intervención Barrial Focalizada en Barranquitas para reducir la violencia: de qué se trata

Santa Fe implementa la Intervención Barrial Focalizada en Barranquitas para reducir la violencia: de qué se trata

El arranque de Independiente en el Torneo Clausura es el peor de su historia

El arranque de Independiente en el Torneo Clausura es el peor de su historia

Triple crimen narco: el peritaje al pantalón de Pequeño J y qué hallaron en su aguantadero en La Matanza

Triple crimen narco: el peritaje al pantalón de "Pequeño J" y qué hallaron en su aguantadero en La Matanza

Ovación
Así quedó el Grupo D de Argentina en el Mundial Sub 20

Así quedó el Grupo D de Argentina en el Mundial Sub 20

Vélez intentará recuperarse luego de la eliminación en la Copa Libertadores

Vélez intentará recuperarse luego de la eliminación en la Copa Libertadores

El arranque de Independiente en el Torneo Clausura es el peor de su historia

El arranque de Independiente en el Torneo Clausura es el peor de su historia

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

Los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a las trompadas con sus propios hinchas

Los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a las trompadas con sus propios hinchas

Policiales
Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Cayó en Rosario El Colo Cappelletti, otro de los más buscados, operador de Los Menores y del juego clandestino

Cayó en Rosario "El Colo" Cappelletti, otro de los más buscados, operador de "Los Menores" y del juego clandestino

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'