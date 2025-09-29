Así quedó el Grupo D de Argentina en el Mundial Sub 20

La Selección Argentina le ganó a Cuba y sumó sus primeros tres puntos en la zona que lidera por encima de Italia, gracias a la diferencia de gol

La Selección Argentina debutó con una sólida victoria sobre Cuba por 3-1 en el Mundial Sub 20 de Chile 2025. Así, quedó como líder del Grupo D junto a Italia, que derrotó a Australia, también en Valparaíso.

Italia - 3 pts. (+1)

Australia - 0 pts. (-1)

Cuba - 0 pts. (-2)

Con un hombre menos desde temprano por una polémica expulsión a Santiago Fernández, la Albiceleste venció a los centroamericanos por un doblete de Alejo Sarco (Bayer Leverkusen, surgido en Vélez) y el tercero de Ian Subiabre (River)

Previamente, los europeos habían derrotado a Australia por la mínima, de la mano de Mattia Mannini. Pero, por diferencia de gol, el equipo de Diego Placente quedó arriba en la tabla de posiciones.

El formato del Mundial Sub 20 dividió a los 24 equipos en seis zonas de cuatro, donde se enfrentarán todos contra todos a rueda única. Después, pasarán a octavos de final los dos primeros de cada una y los cuatro mejores terceros.

El miércoles a las 17, Italia chocará con Cuba en Valparaíso, mientras que en la misma cancha pero desde las 20, Argentina se medirá con Australia.

Y el grupo se definirá el sábado a las 20, cuando la Selección se mida con la Azzurra, en simultáneo con el partido entre caribeños y oceánicos.