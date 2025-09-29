Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Así quedó el Grupo D de Argentina en el Mundial Sub 20

La Selección Argentina le ganó a Cuba y sumó sus primeros tres puntos en la zona que lidera por encima de Italia, gracias a la diferencia de gol

29 de septiembre 2025 · 11:07hs
La Selección Argentina Sub 20 quedó primera en el Grupo D.

La Selección Argentina Sub 20 quedó primera en el Grupo D.

La Selección Argentina debutó con una sólida victoria sobre Cuba por 3-1 en el Mundial Sub 20 de Chile 2025. Así, quedó como líder del Grupo D junto a Italia, que derrotó a Australia, también en Valparaíso.

Así quedó el Grupo D del Mundial Sub 20

Argentina - 3 pts. (+2)

Italia - 3 pts. (+1)

Australia - 0 pts. (-1)

Cuba - 0 pts. (-2)

Con un hombre menos desde temprano por una polémica expulsión a Santiago Fernández, la Albiceleste venció a los centroamericanos por un doblete de Alejo Sarco (Bayer Leverkusen, surgido en Vélez) y el tercero de Ian Subiabre (River)

Previamente, los europeos habían derrotado a Australia por la mínima, de la mano de Mattia Mannini. Pero, por diferencia de gol, el equipo de Diego Placente quedó arriba en la tabla de posiciones.

El formato del Mundial Sub 20 dividió a los 24 equipos en seis zonas de cuatro, donde se enfrentarán todos contra todos a rueda única. Después, pasarán a octavos de final los dos primeros de cada una y los cuatro mejores terceros.

El miércoles a las 17, Italia chocará con Cuba en Valparaíso, mientras que en la misma cancha pero desde las 20, Argentina se medirá con Australia.

Y el grupo se definirá el sábado a las 20, cuando la Selección se mida con la Azzurra, en simultáneo con el partido entre caribeños y oceánicos.

Argentina Mundial grupo
Noticias relacionadas
Argentina está yendo en la dirección correcta, aseguró la directora del FMI

"Argentina está yendo en la dirección correcta", aseguró la directora del FMI

El dólar se alejó del techo de la banda cambiaria y cerró a $1.430 tras el aval financiero del secretario del Tesoro de EEUU

El respaldo financiero de Estados Unidos relajó al dólar, que retrocedió $85 y cerró este lunes a $1.430

Argentina cayó 3-0 ante Italia y se despidió del Mundial.

Mundial de Vóley: Argentina no pudo con Italia y se despidió en los octavos de final

Milei y Trump, buena sintonía y un posible préstamo de emergencia.

Milei anunció que Argentina negocia un préstamo de emergencia con Estados Unidos

Lo último

Colón hizo oficial el llamado a elecciones que se llevarán a cabo el 30 de noviembre

Colón hizo oficial el llamado a elecciones que se llevarán a cabo el 30 de noviembre

Los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a las trompadas con sus propios hinchas

Los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a las trompadas con sus propios hinchas

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

Último Momento
Colón hizo oficial el llamado a elecciones que se llevarán a cabo el 30 de noviembre

Colón hizo oficial el llamado a elecciones que se llevarán a cabo el 30 de noviembre

Los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a las trompadas con sus propios hinchas

Los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a las trompadas con sus propios hinchas

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

Santa Fe implementa la Intervención Barrial Focalizada en Barranquitas para reducir la violencia: de qué se trata

Santa Fe implementa la Intervención Barrial Focalizada en Barranquitas para reducir la violencia: de qué se trata

El arranque de Independiente en el Torneo Clausura es el peor de su historia

El arranque de Independiente en el Torneo Clausura es el peor de su historia

Ovación
Colón vuelve a los entrenamientos con una baja confirmada

Colón vuelve a los entrenamientos con una baja confirmada

Así quedó el Grupo D de Argentina en el Mundial Sub 20

Así quedó el Grupo D de Argentina en el Mundial Sub 20

Vélez intentará recuperarse luego de la eliminación en la Copa Libertadores

Vélez intentará recuperarse luego de la eliminación en la Copa Libertadores

El arranque de Independiente en el Torneo Clausura es el peor de su historia

El arranque de Independiente en el Torneo Clausura es el peor de su historia

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

Policiales
Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Cayó en Rosario El Colo Cappelletti, otro de los más buscados, operador de Los Menores y del juego clandestino

Cayó en Rosario "El Colo" Cappelletti, otro de los más buscados, operador de "Los Menores" y del juego clandestino

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'