Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

En la ciudad de Santa Fe hay 730 personas en situación de calle: la mayoría son jóvenes de entre 19 y 35 años

El 60% del total lleva más de seis años en esta condición, seis de cada diez sufrieron violencia policial y casi la mitad no recibe ningún tipo de asistencia estatal

29 de septiembre 2025 · 10:12hs
En la ciudad de Santa Fe hay 730 personas en situación de calle: la mayoría son jóvenes de entre 19 y 35 años

UNO Santa Fe / Archivo. Autor: Mauricio Centurion

Este lunes se presentaron los datos preliminares del tercer Registro Nacional de Personas en Situación de Calle (Renacalle), relevamiento que en la ciudad de Santa Fe estuvo a cargo de la Red Puentes, junto a distintas instituciones y universidades.

“El objetivo principal es contabilizar, describir y caracterizar a las personas que viven en situación de calle, para traducir todo este trabajo en políticas públicas que se ajusten a las necesidades y características de esta población en particular”, explicaron los organizadores durante la presentación en la UTN.

El informe arroja un dato preocupante: 730 personas se encuentran actualmente en situación de calle en la ciudad, lo que representa un 12,5% más que en 2024, cuando se habían contabilizado 648. En 2023 el registro había alcanzado a 505.

Quiénes son

Del total, el 52,9% son jóvenes de entre 19 y 35 años, y se relevaron 86 mujeres, entre ellas cinco embarazadas. También se identificaron al menos 40 menores de 18 años.

Otro dato revelador: 257 personas afirmaron estar por primera vez en situación de calle. Cuatro de cada diez llevan menos de un año viviendo en esta condición, mientras que seis de cada diez arrastran una trayectoria de calle de al menos seis años.

Las principales causas que explican el abandono de sus hogares son los conflictos familiares y/o territoriales (287 casos) y los consumos problemáticos o situaciones de salud mental (147 casos).

gente en situacion de calle frentre al teatro 1.jpg

Educación y trabajo

El 72,9% no finalizó los estudios obligatorios y 56 personas no saben leer ni escribir.

En materia laboral, la precariedad es evidente: el 41,5% indicó no haber realizado ninguna actividad en la última semana, aunque más de la mitad manifestó estar en búsqueda activa de trabajo sin éxito. Las ocupaciones más frecuentes son cuidacoches, limpiavidrios, albañiles, cartoneros, carreros, recicladores, vendedores ambulantes o feriantes.

Además, el 47,3% de la población afirmó no recibir ningún tipo de ayuda, y del resto, más de la mitad depende de organizaciones sociales para sobrevivir.

Salud y consumos

La situación sanitaria es crítica: el 63,7% hace más de un año que no se realiza un chequeo médico, y un 18% declaró tener algún tipo de discapacidad, aunque el 63% no posee el Certificado Único de Discapacidad.

En cuanto a consumos, el 68,4% afirmó usar algún tipo de sustancia, lo que implica un aumento de 10 puntos respecto de 2024. De ellos, un 62,5% reconoció que su consumo es problemático, aunque solo el 42% recibió algún tipo de ayuda. Y en 8 de cada 10 casos, esa asistencia provino de organizaciones sociales y comunitarias, no del Estado.

Violencia en la calle

Otro eje alarmante del relevamiento es la violencia sufrida por las personas en situación de calle: el 60,2% afirmó haber sido víctima de agresiones, lo que representa un aumento del 10% respecto de 2024.

-El 67,5% identificó a la policía provincial como responsable.

-El 50,4% a la Guardia de Seguridad Institucional (GSI).

-Y un 10,1% a Gendarmería.

Entre las mujeres entrevistadas, el panorama es aún más grave: el 61,6% declaró haber sufrido violencia de género y el 66% nunca recibió ayuda ni asistencia.

Además, el relevamiento expone la falta de recursos y redes de contención: el 31,4% no sabe dónde pedir ayuda, un 20% no tiene lugares cercanos a los que acudir y otro 20% directamente tiene miedo de hacerlo.

“Un problema estructural sin políticas sostenidas”

Los investigadores remarcaron que este es el tercer año consecutivo en el que realizan el relevamiento en la ciudad, con el fin de generar información confiable que sirva como insumo para políticas públicas.

“Lo que muestran los números es una tendencia sostenida al aumento y una complejización de la problemática. No se trata solo de más personas en la calle, sino de más jóvenes, más mujeres y más familias enteras con menores a cargo. El Estado no está dando respuestas reales”, advirtieron desde la Red Puentes.

Por último, insistieron en que la mayoría de las ayudas provienen de organizaciones sociales y que la intervención estatal es limitada y fragmentaria: “Si analizamos la película completa, queda claro que la situación es cada vez más crítica y que los derechos básicos de estas personas —techo, salud, educación y trabajo— están siendo vulnerados sistemáticamente”.

Santa Fe situación de calle menores
Noticias relacionadas
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo en el inicio de la primavera en Santa Fe?

El gobierno santafesino ya llevó adelante la iniciativa en barrio San Lorenzo con buenos resultados

Santa Fe implementa la Intervención Barrial Focalizada en Barranquitas para reducir la violencia: de qué se trata

San Jerónimo, santo patrono de Santa Fe de la Vera Cruz

Este 30 de septiembre se conmemora a San Jerónimo, el patrono de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz

el estado de salud del nino de tres anos herido con un balin en la cabeza tras la cirugia de urgencia

El estado de salud del niño de tres años herido con un balín en la cabeza tras la cirugía de urgencia

Lo último

Colón hizo oficial el llamado a elecciones que se llevarán a cabo el 30 de noviembre

Colón hizo oficial el llamado a elecciones que se llevarán a cabo el 30 de noviembre

Los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a las trompadas con sus propios hinchas

Los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a las trompadas con sus propios hinchas

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

Último Momento
Colón hizo oficial el llamado a elecciones que se llevarán a cabo el 30 de noviembre

Colón hizo oficial el llamado a elecciones que se llevarán a cabo el 30 de noviembre

Los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a las trompadas con sus propios hinchas

Los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a las trompadas con sus propios hinchas

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

Santa Fe implementa la Intervención Barrial Focalizada en Barranquitas para reducir la violencia: de qué se trata

Santa Fe implementa la Intervención Barrial Focalizada en Barranquitas para reducir la violencia: de qué se trata

El arranque de Independiente en el Torneo Clausura es el peor de su historia

El arranque de Independiente en el Torneo Clausura es el peor de su historia

Ovación
Colón vuelve a los entrenamientos con una baja confirmada

Colón vuelve a los entrenamientos con una baja confirmada

Así quedó el Grupo D de Argentina en el Mundial Sub 20

Así quedó el Grupo D de Argentina en el Mundial Sub 20

Vélez intentará recuperarse luego de la eliminación en la Copa Libertadores

Vélez intentará recuperarse luego de la eliminación en la Copa Libertadores

El arranque de Independiente en el Torneo Clausura es el peor de su historia

El arranque de Independiente en el Torneo Clausura es el peor de su historia

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

Policiales
Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Cayó en Rosario El Colo Cappelletti, otro de los más buscados, operador de Los Menores y del juego clandestino

Cayó en Rosario "El Colo" Cappelletti, otro de los más buscados, operador de "Los Menores" y del juego clandestino

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'