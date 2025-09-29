Uno Santa Fe | Ovación | Independiente

El arranque de Independiente en el Torneo Clausura es el peor de su historia

Independiente lleva jugados nueve partidos y no consiguió ganar, con cinco empates y cuatro derrotas, protagonizando el peor arranque de su historia

29 de septiembre 2025 · 11:25hs
Independiente suma nueve partidos sin ganar alcanzando el peor arranque de su historia.

Independiente suma nueve partidos sin ganar alcanzando el peor arranque de su historia.

Independiente atraviesa un arranque de torneo que ya quedó marcado como el peor en su extensa y gloriosa historia. El empate sin goles ante Racing en el clásico de Avellaneda, con el recordado mano a mano que Pablo Galdames desperdició en el final, estiró la sequía del Rojo: en nueve partidos disputados en el Torneo Clausura, con cinco empates y cuatro derrotas, sigue sin poder sumar de a tres. Ni siquiera el estreno de Gustavo Quinteros en el banco alcanzó para torcer la racha.

Independiente alcanzó su peor arranque de competencia

En el Apertura 1990, Independiente había esperado hasta la novena fecha para lograr su primera victoria tras encadenar cuatro empates y cuatro derrotas. Lo mismo sucedió en el Apertura 1995, con siete empates y una caída, y en el Torneo Inicial 2012, con idéntico registro al del 90: cuatro igualdades y cuatro caídas. En todos esos casos, la victoria llegó en la novena jornada. En este Clausura, la espera se hizo aún más larga.

Otro dato que potencia la alarma es el formato actual. A diferencia de los campeonatos de 20 equipos de aquellos tiempos, el Clausura 2025 se juega con 30 participantes. Esto abre la posibilidad de enfrentar rivales de menor jerarquía que, en un sistema más racional, competirían en la Primera Nacional. Ni siquiera esa ventaja pudo ser aprovechada por un Independiente que se hunde en la tabla y todavía no conoce el triunfo.

De igual manera, el clásico en el Cilindro dejó sensaciones positivas. El Rojo mostró orden, carácter y hasta generó las chances más claras con Montiel y Galdames, pero la falta de eficacia lo volvió a condenar. “Dimos un paso adelante, pero necesitamos ganar ya”, reconoció Quinteros en rueda de prensa. Lo cierto es que, más allá de la leve mejoría en el rendimiento, el equipo se fue con las manos vacías otra vez.

Además, con el empate ante Racing, Independiente alcanzó los once partidos sin ganar contando todas las competencias. Su récord absoluto de sequía es de 17 juegos sin triunfos, marca registrada en la fatídica campaña 2012/13 que terminó con el descenso a la Segunda División.

En el Clausura 2002, también tuvieron un comienzo desastroso, sumando 6 empates y 8 derrotas en 14 encuentros. En aquel torneo, terminaron últimos con apenas 15 puntos en 20 partidos. A esto se suma la racha adversa de la temporada 1998-99, donde encadenaron 13 encuentros sin triunfos, producto de diez empates y tres derrotas.

El próximo desafío será visitar a Godoy Cruz en Mendoza, un campo históricamente complejo para el Rojo, ya que sólo logró una victoria en 16 partidos (en 2019). Quinteros tendrá la misión de conseguir un triunfo largamente ansiado y devolverle la ilusión al hincha.

Independiente Torneo Clausura arranque
Noticias relacionadas
Independiente igualó 1-1 ante San Lorenzo.

Independiente empató con San Lorenzo y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Jugadores e hinchas de Deportivo Maipú se agarron a trompadas.

Los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a las trompadas con sus propios hinchas

Agustín Rossi atajó un penal sentado.

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

La Selección Argentina Sub 20 quedó primera en el Grupo D.

Así quedó el Grupo D de Argentina en el Mundial Sub 20

Lo último

Los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a las trompadas con sus propios hinchas

Los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a las trompadas con sus propios hinchas

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

Santa Fe implementa la Intervención Barrial Focalizada en Barranquitas para reducir la violencia: de qué se trata

Santa Fe implementa la Intervención Barrial Focalizada en Barranquitas para reducir la violencia: de qué se trata

Último Momento
Los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a las trompadas con sus propios hinchas

Los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a las trompadas con sus propios hinchas

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

Santa Fe implementa la Intervención Barrial Focalizada en Barranquitas para reducir la violencia: de qué se trata

Santa Fe implementa la Intervención Barrial Focalizada en Barranquitas para reducir la violencia: de qué se trata

El arranque de Independiente en el Torneo Clausura es el peor de su historia

El arranque de Independiente en el Torneo Clausura es el peor de su historia

Triple crimen narco: el peritaje al pantalón de Pequeño J y qué hallaron en su aguantadero en La Matanza

Triple crimen narco: el peritaje al pantalón de "Pequeño J" y qué hallaron en su aguantadero en La Matanza

Ovación
Así quedó el Grupo D de Argentina en el Mundial Sub 20

Así quedó el Grupo D de Argentina en el Mundial Sub 20

Vélez intentará recuperarse luego de la eliminación en la Copa Libertadores

Vélez intentará recuperarse luego de la eliminación en la Copa Libertadores

El arranque de Independiente en el Torneo Clausura es el peor de su historia

El arranque de Independiente en el Torneo Clausura es el peor de su historia

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

Los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a las trompadas con sus propios hinchas

Los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a las trompadas con sus propios hinchas

Policiales
Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Cayó en Rosario El Colo Cappelletti, otro de los más buscados, operador de Los Menores y del juego clandestino

Cayó en Rosario "El Colo" Cappelletti, otro de los más buscados, operador de "Los Menores" y del juego clandestino

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'