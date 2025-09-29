Uno Santa Fe | Santa Fe | Barranquitas

Santa Fe implementa la Intervención Barrial Focalizada en Barranquitas para reducir la violencia: de qué se trata

El ministro Pablo Cococcioni y el fiscal Jorge Nessier anunciaron más de 60 efectivos policiales y patrullajes especiales en el barrio Barranquitas como parte del programa provincial

29 de septiembre 2025 · 11:28hs
El gobierno santafesino ya llevó adelante la iniciativa en barrio San Lorenzo con buenos resultados

gentileza

El gobierno santafesino ya llevó adelante la iniciativa en barrio San Lorenzo con buenos resultados

El ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, junto al Fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Jorge Nessier, presentaron este lunes el inicio del programa Intervención Barrial Focalizada (IBF) en el barrio Barranquitas de la ciudad de Santa Fe. La iniciativa busca reducir los niveles de violencia y delito mediante una acción articulada entre distintos organismos del Estado.

Patrullajes especiales y presencia policial

Según explicó Cococcioni, el operativo contempla patrullajes especiales las 24 horas con la participación de la Policía de Acción Táctica y de la Unidad Regional I. “Vamos a iniciar hoy una serie de operativos preventivos cubriendo los lugares y franjas horarias con mayor circulación de violencia y delito, acompañando además el despliegue de equipos territoriales de otras agencias del Estado”, sostuvo el ministro.

En total, más de 60 efectivos policiales estarán afectados a la Intervención Barrial Focalizada en Barranquitas, con cobertura permanente de cuadrantes y controles preventivos.

Objetivo: reducir delitos y mejorar la calidad de vida

El ministro destacó que el barrio presenta delitos predatorios, robos a viviendas, disparos y secuestro de armas de fuego, lo que motivó una respuesta integral. “No se trata solo de mover el factor policial, sino de mejorar de manera integral la calidad de vida de los vecinos”, afirmó Cococcioni.

El programa IBF ya se implementó en barrio San Lorenzo, donde según datos oficiales se logró reducir a cero los homicidios y disminuir los heridos por armas de fuego, consolidando una tendencia a la pacificación del territorio.

Planificación estratégica del MPA

Por su parte, Jorge Nessier, Fiscal Regional del MPA, detalló que el desembarco en Barranquitas es resultado de una planificación conjunta entre el Poder Ejecutivo provincial, la Municipalidad de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación.

“Se llevaron a cabo más de 22 allanamientos con 15 detenciones de personas vinculadas a hechos delictivos. Más de la mitad está en prisión preventiva y dos ya fueron condenadas por amenazas calificadas y portación de armas de fuego”, precisó Nessier, resaltando que primero se interviene en el plano punitivo para luego avanzar con programas sociales y obras públicas.

El MPA también destacó que en experiencias anteriores, como la de barrio San Lorenzo, la pacificación del territorio aumentó la confianza de los vecinos y permitió más denuncias y esclarecimiento de hechos delictivos. “Hasta se instaló un centro de denuncias para facilitar la participación de los vecinos”, subrayó Nessier.

Un modelo integral de seguridad

Con esta Intervención Barrial Focalizada en Barranquitas, el Gobierno provincial busca replicar el modelo exitoso de San Lorenzo, articulando seguridad, justicia e intervención social para reducir la violencia y recuperar el espacio público.

El programa se presenta como una herramienta estratégica para abordar la inseguridad en barrios críticos, con acciones sostenidas en el tiempo y la coordinación de todos los niveles del Estado.

• LEER MÁS: Delivery de cocaína detenido tras una persecución policial en Barranquitas

Barranquitas Santa Fe Intervención Barrial Focalizada
Noticias relacionadas
en la ciudad de santa fe hay 730 personas en situacion de calle: la mayoria son jovenes de entre 19 y 35 anos

En la ciudad de Santa Fe hay 730 personas en situación de calle: la mayoría son jóvenes de entre 19 y 35 años

el estado de salud del nino de tres anos herido con un balin en la cabeza tras la cirugia de urgencia

El estado de salud del niño de tres años herido con un balín en la cabeza tras la cirugía de urgencia

La Policía de Santa Fe en acción

En septiembre, la Policía de Santa Fe detuvo a 692 personas por llamadas al 911 en el departamento La Capital

El cronograma de pago de los empleados estatales

Cronograma de pago de haberes de septiembre a trabajadores provinciales

Lo último

Colón hizo oficial el llamado a elecciones que se llevarán a cabo el 30 de noviembre

Colón hizo oficial el llamado a elecciones que se llevarán a cabo el 30 de noviembre

Los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a las trompadas con sus propios hinchas

Los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a las trompadas con sus propios hinchas

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

Último Momento
Colón hizo oficial el llamado a elecciones que se llevarán a cabo el 30 de noviembre

Colón hizo oficial el llamado a elecciones que se llevarán a cabo el 30 de noviembre

Los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a las trompadas con sus propios hinchas

Los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a las trompadas con sus propios hinchas

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

Santa Fe implementa la Intervención Barrial Focalizada en Barranquitas para reducir la violencia: de qué se trata

Santa Fe implementa la Intervención Barrial Focalizada en Barranquitas para reducir la violencia: de qué se trata

El arranque de Independiente en el Torneo Clausura es el peor de su historia

El arranque de Independiente en el Torneo Clausura es el peor de su historia

Ovación
Colón vuelve a los entrenamientos con una baja confirmada

Colón vuelve a los entrenamientos con una baja confirmada

Así quedó el Grupo D de Argentina en el Mundial Sub 20

Así quedó el Grupo D de Argentina en el Mundial Sub 20

Vélez intentará recuperarse luego de la eliminación en la Copa Libertadores

Vélez intentará recuperarse luego de la eliminación en la Copa Libertadores

El arranque de Independiente en el Torneo Clausura es el peor de su historia

El arranque de Independiente en el Torneo Clausura es el peor de su historia

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

Policiales
Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Cayó en Rosario El Colo Cappelletti, otro de los más buscados, operador de Los Menores y del juego clandestino

Cayó en Rosario "El Colo" Cappelletti, otro de los más buscados, operador de "Los Menores" y del juego clandestino

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'