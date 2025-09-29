El estado de salud del niño de tres años herido con un balín en la cabeza tras la cirugía de urgencia

El hecho ocurrió en una vivienda de calle Sarmiento al 8000, en la zona norte de Santa Fe, mientras el pequeño jugaba con sus primitos

Este domingo por la tarde, un nene de tres años , identificado como Bastián Orellana , resultó gravemente herido tras recibir un impacto de balín de plomo en la cabeza, disparado presuntamente con un rifle de aire comprimido . El hecho ocurrió en una vivienda de calle Sarmiento al 8000 , en la zona norte de Santa Fe , mientras el pequeño jugaba con sus primitos.

El director del nosocomio, Pablo Ledesma , brindó este lunes el último parte sobre el estado de salud de Bastián Orellana : “Paciente de 3 años de edad que ingresa derivado del hospital Iturraspe en el día de ayer a primeras horas de la tarde con diagnóstico de traumatismo grave por herida de arma de fuego. Recibe las primeras atenciones en la guardia del nuevo hospital Iturraspe y es derivado a nuestro hospital. Se compensa, se intuba, ingresa a terapia. Son convocados los neurocirujanos y se ingresa al quirófano, de donde sale a la madrugada con maniobras descompresivas . El paciente permanece en terapia intensiva con asistencia ventilatoria a la espera de evolución en las próximas horas”.

Traslado urgente y diagnóstico médico

Según relataron sus familiares, al escuchar el llanto del niño ingresaron a la habitación y lo encontraron herido. “Lo alcé y se desvaneció en mis brazos”, contó uno de ellos a la Policía. Ante la emergencia, lo trasladaron en un vehículo particular hasta el Hospital Iturraspe, donde se constató mediante una tomografía que el proyectil estaba alojado en el cráneo del menor.

Inmediatamente, se organizó un operativo de derivación urgente al Hospital de Niños Orlando Alassia con ambulancia y sirenas encendidas.

Actuación judicial en curso

La Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe informó del caso al fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó la implementación del protocolo judicial para este tipo de hechos.

Esto incluye la recolección de pruebas balísticas, análisis del entorno familiar y entrevistas con personas adultas que puedan aportar información sobre lo ocurrido. Hasta el momento, no hay detenidos ni imputaciones, pero la causa sigue en etapa de investigación.

