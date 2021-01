"Es momento de ajustar protocolos, no de tener miedo", afirmó la ministra Martorano

martorano casos santa fe casos.jpeg Santa Fe. En la provincia se registraron 1.133 casos nuevos. En terapia intensiva se encuentran 135 infectados. YouTube

Según los datos oficiales el total de casos en la provincia de Santa Fe, desde el comienzo de la pandemia, es de 187.475; el total de recuperados es del 92% (17.2179 personas). En las últimas 24 se registraron 1.133 nuevos casos en toda la provincia, con Rosario a la cabeza (296) y la ciudad de Santa Fe en segundo puesto, con 161.

"Esto quiere decir que no hemos llegado a lograr el descenso de casos que hubiéramos deseado", reconoció la ministra.

Reforzar protocolos

La ministra Sonia Martorano afirmó: "Este es un momento de ajustar protocolos, no de tener miedo. De ser más responsables independientemente de la edad que tengamos". Insistió en no responsabilizar a los jóvenes por el momento de casos "porque una comida, un asado un encuentro, mas allá de la edad, es un lugar de contagios. Especialmente intramuros".

"Ya no es un tema de generaciones, de edades, de enfocar únicamente en la juventud". Puntualizó además que se deben mantener los cuidados dentro de los vehículos y durante las vacaciones. "Si viajan más personas en un auto, si el mismo no está ventilado, si los que viajan no llevan puesto el barbijo correspondiente, son todas causas de contagios".

"Otra cosa que hay que recalcar mucho son los viajes. No estamos diciendo que no se pueda viajar pero quien vaya fuera de la provincia que mantenga los cuidados, que se mantenga en burbuja, que mantenga la distancia porque sino, al regresar es probable que tengamos un aumento importante de casos".

Vacunación

Luego la ministra se refirió al esquema de vacunación e informó que la primera entrega de dosis ya se completó. "Vamos cubriendo con las vacunas que Nación envía a las provincias. Son 10.265 los vacunados, con lo cual se completó ya la primera cohorte donde teníamos contemplado el personal crítico e hípercrítico".

Este grupo al que se le aplicó la primera dosis incluyó al personal de terapia intensiva, de laboratorio de biología molecular y el de emergencia, que ya fue completado. "Comenzamos ahora con una nueva etapa cubriendo guardias y personal expuesto", aclaró.

Martorano aseguró que "la provincia de Santa Fe tiene el plan de logística puesto en marcha de manera tal que al ingresar las diferentes vacunas podremos comenzar a vacunar los grupos priorizados".

"Santa Fe está preparada para dar respuesta en este megaoperativo de vacunación, en el que dependemos de la llegada de las vacunas," finalizó.

Por último recordó la nueva modalidad de convivencia con respecto a las restricciones de circulación nocturna y remarcó: "No debemos relajar los cuidados más aún teniendo tan cerca la vacuna, a la que debemos llegar todos juntos de la mano".