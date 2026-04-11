Madelón, sin rodeos en Unión: "No había que equivocarse y tuvimos un desacople"

El DT de Unión, Leonardo Madelón analizó la derrota ante Estudiantes y lamentó los errores que terminaron definiendo el partido

La caída en La Plata dejó sensaciones encontradas en Unión . Tras el 2-1 de este sábado por la tarde ante Estudiantes , el DT Leonardo Madelón valoró el planteo , pero no ocultó el dolor por cómo se escapó el resultado por la fecha 14 de la zona A del Apertura.

“Tuvimos un plan de juego bueno, lo neutralizamos en muchos sectores y pudimos ponernos en ventaja”, explicó el entrenador, marcando que la idea inicial se llevó a cabo. Sin embargo, rápidamente reconoció el punto de quiebre: “En el inicio del segundo tiempo nos empatan. Fue un partido de pocas llegadas y no te podés equivocar”.

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En ese sentido, fue claro sobre el desenlace: “Por dos jugadas aisladas nos quedamos sin nada”. A pesar del resultado, Madelón respaldó a sus futbolistas: “No le puedo reclamar nada a los jugadores, porque dieron lo máximo”.

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Madelón, autocrítico en Unión

El DT también hizo foco en el desarrollo del complemento y el impacto del desgaste: “El trajín del partido hizo que los jugadores que entraron no pudieran agarrar la pelota”. Y agregó: “Nos tocó perder en el final y nos duele. Tuvimos un desacople y hay que reconocer al rival también”.

Más allá del golpe, el mensaje hacia adentro fue de calma y continuidad: “Hablé con tranquilidad con los jugadores. Estamos en un proceso y nos pusimos como meta estar entre los ocho mejores”.

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Con la mirada ya puesta en lo que viene, Madelón no dudó: “Hay que hacer un buen partido contra Newell's el viernes en Santa Fe. Yo confío en los jugadores. Quedaron golpeados porque se quedaron sin nada en el último minuto”.

Por último, dejó una reflexión sobre lo que debe mejorar el equipo: “Hay que tener equilibrio emocional con el resultado. Esto es partido a partido. Fue un encuentro muy parejo, con imprecisiones de nuestro lado y sin poder aprovechar los contragolpes”.

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