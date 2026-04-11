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El uno por uno de Unión en la derrota ante Estudiantes

Unión fue de más a menos y perdió un partido increíble en La Plata ante Estudiantes, por la fecha 14 de la zona A del Apertura. Rendimiento con altibajos

Ovación

Por Ovación

11 de abril 2026 · 19:52hs
El uno por uno de Unión en la derrota ante Estudiantes

Prensa Unión

Unión otra vez no hizo pie en La Plata y perdió 2-1 ante Estudiantes por la fecha 14 de la zona A del Apertura. Resultado que suena a demasiado castigo, ya que tuvo para ganarlo, pero se desdibujó en el final, dejó pasar la chance de alcanzar la cima y se complicó en la zona de playoffs. Rendimientos con altibajos.

• LEER MÁS: Unión tuvo para ganarlo, pero se cayó en el final y perdió un duelo clave ante Estudiantes

El uno por uno de Unión

Matías Mansilla (5): no tuvo tanto trabajo, pero tampoco puedo hacer demasiado para evitar la derrota, por la arremetida de Estudiantes en el final.

Nicolás Paz (4): se notó su extensa inactividad, ya que la pasó mal con Brahian Aguirre, la figura del partido. Terminó saliendo por una molestia física.

Maizon Rodríguez (5): estaba haciendo un partico correcto, pero como todo Unión, entró en muchas dudas y mostró flaqueza con la presión de Estudiantes.

Juan Pablo Ludueña (5): anuló a Gaich y también a Alario cuando entró, pero también fue inseguro en el final cuando llegó la igualdad de Estudiantes.

• LEER MÁS: Unión puso al día al plantel y lleva calma en medio de un contexto complejo

Mateo Del Blanco (5): lejos del nivel al que nos tiene acostumbrados, con dudas y fallas, sobre todo en el mano a mano con Fabricio Pérez.

Julián Palacios (6): tras acción en la jugada que termina con el gol de Marcelo Estigarribia. Sostiene su nivel y muestra cosas interesante cuando cambia de lado. Se perdió un gol increíble.

Mauro Pittón (5): fue de más a menos con el despliegue que lo caracteriza, pero terminó fundido y lo notó el equipo con la escalada de Estudiantes.

Rafael Profini (5): no pisó el área tal como viene pasando y sintió el embate de Estudiantes en un momento caliente.

Brahian Cuello (4): viene en baja son su rendimiento y en La Plata pasó casi desapercibido. Por eso no sorprendió su salida en el complemento

Cristian Tarragona (5): el esfuerzo de siempre para presionar y ser un dolor de cabeza. Esta vez no tuvo ninguna para marcar.

Marcelo Estigarribia (6): lindo cabezazo para seguir con la racha, pero no alcanzó para ganar.

Estudiantes Unión festejo Marcelo Estigarribia
Estigarribia, de lo mejorcito de Uni&oacute;n ante Estudiantes.

Estigarribia, de lo mejorcito de Unión ante Estudiantes.

Emiliano Álvarez (4): reemplazó a Paz en la banda derecho y también padeció a Brahian Aguirre. Unión sintió la ausencia de Lautaro Vargas.

Augusto Solari (-): entró con la misión de oxigenar el medio ante el adelantamiento de Estudiantes, pero no incidió.

Nicolás Palavecino (-): otra variante para cerrar el partido cuando las cosas estaban 1-1, pero le costó tener la pelota y se fue diluyendo.

Bruno Pittón (-): sustituyó a un incómodo Mateo Del Blanco con la meta de bancar y sostener. No hizo pie.

Unión Estudiantes Apertura
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