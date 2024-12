"Es un paso firme para seguir avanzando sobre la seguridad de Santo Tomé", dijo el intendente

El mandatario recordó que esta ordenanza no es un reclamo nuevo: "Hace varios años vengo pregonando la necesidad de abordar este problema con seriedad. En mi etapa como concejal, no logré reunir las mayorías necesarias para su sanción, ya que predominaba una idea contraria que proponía crear un registro de cuidacoches, lo que consideré en su momento como ‘lotear la ciudad’. Hoy, como Intendente, estoy más convencido que nunca de que esta normativa era necesaria. Prohibir estas actividades es un paso fundamental para encarar un problema que atenta contra la tranquilidad y los derechos de la gran mayoría de los ciudadanos”.

El intendente subrayó que esta normativa brinda soporte para intervenir de manera sostenida y efectiva en situaciones problemáticas. Además, valoró el trabajo articulado con concejales y fuerzas de seguridad: "Esta herramienta es el resultado de reuniones y articulación con las fuerzas de seguridad y los concejales, a través del Consejo de Seguridad de Santo Tomé, que este año funcionó correctamente y con resultados visibles”.

En ese sentido, Weiss Ackerley hizo mención a que siete de nueve concejales votaron afirmativamente la norma propuesta, y agradeció especialmente a los siete concejales que acompañaron con su voto la ordenanza, destacando su compromiso con la seguridad y el orden de la ciudad: Mity Reutemann, Fernando Turco Alí, Giselle Miravete, Sergio Juncos, Guillermo Rey Leyes, Alejandra Chena y Mario Montenegro.

Por otro lado, lamentó las abstenciones de dos concejales, Alvizo y Zamora, afirmando: "Lamento que hayan optado por abstenerse en un tema tan sensible y necesario para nuestra ciudad. Sin embargo, entiendo que se ubiquen de ese lado: verdaderamente lo han hecho siempre. No soy yo quien deba dar explicaciones por ellos, sino ellos mismos a quienes los eligieron. No solo no acompañaron, sino que tampoco presentaron alguna propuesta para abordar la situación.”

Finalmente, el intendente reafirmó su compromiso de seguir trabajando en conjunto con todos los sectores: "Cada solución implica desafíos y procesos que recorrer, pero con esfuerzo conjunto y tiempo, estoy convencido, como siempre lo estuve, de que podemos lograr todo lo que Santo Tomé necesita.”