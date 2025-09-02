Uno Santa Fe | Santa Fe | tarifas

Estas son las nuevas tarifas del peaje de la Autopista Rosario - Santa Fe

El nuevo cuadro de tarifas comenzó a regir este lunes y aplica a todas las categorías de vehículos. Los incrementos rondan entre 25 y 30%

2 de septiembre 2025 · 10:44hs
Nuevas tarifas en la Autopista Rosario - Santa Fe

Desde este lunes 1 de septiembre rige un nuevo cuadro de tarifas en la Autopista Rosario - Santa Fe, con subas que impactan en todas las categorías de vehículos. El ajuste representa un incremento promedio de 25 a 30% respecto de los valores que estaban vigentes hasta agosto.

Para autos y camionetas (Categoría 1), el paso troncal pasó de $2.000 a $2.500, el acceso de $800 a $1.000 y el complemento de $1.200 a $1.500. En los vehículos de Categoría 2, los valores escalaron a $5.000 (troncal), $2.000 (acceso) y $3.000 (complemento).

Las tarifas por categoría

En las categorías superiores, las subas fueron aún más marcadas. La Categoría 4 paga ahora $10.500 en el troncal, $4.500 en el acceso y $6.000 en el complemento. Los pesados de la Categoría 6 alcanzan las cifras más altas: $17.500 en el troncal, $7.000 en el acceso y $10.500 en el complemento.

El esquema prevé descuentos para quienes usan TelePase: 30% para usuarios en general y 50% para vehículos de gran porte radicados en la provincia de Santa Fe. La medida apunta a estimular el uso del sistema electrónico y agilizar el tránsito en la traza.

• LEER MÁS: Provincia acordó con YPF la construcción de otra estación de servicio en la Autopista Santa Fe-Rosario

