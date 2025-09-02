Uno Santa Fe | Colón | Liga Argentina

Con Colón, la próxima Liga Argentina tendrá 34 equipos

la Mesa Directiva de la AdC confirmó que la temporada 2025/26 de la Liga Argentina se disputará con 34 clubes. Colón estará en la Conferencia Norte

Ovación

Por Ovación

2 de septiembre 2025 · 19:41hs
Con Colón, la próxima Liga Argentina tendrá 34 equipos

Con los anuncios semanas atrás de los 19 equipos para La Liga Nacional y los 18 (cifra récord) de La Liga Femenina, la Mesa Directiva de la Asociación de Clubes (AdC) confirmó que la temporada 2025/26 de la Liga Argentina se disputará con 34 clubes.

La categoría verá ampliada su cantidad de equipos a 34 (17 por Conferencia), siendo las caras nuevas Hindú Club de Córdoba, Bochas de Colonia Caroya y Huracán de Las Heras, además de los ascendidos desde La Liga Federal: Central Entrerriano de Gualeguaychú y Santa Paula de Galvez.

Por otra parte, Hispano Americano de Río Gallegos decidió vender su plaza y Zárate Basket, descendido, optó por no participar de la categoría. Asimismo, tal cual se informara oportunamente, Riachuelo intercambió su plaza con la Asociación de Clubes y disputará La Liga Argentina bajo el nombre de Fusión Riojana.

La temporada 2025/26 de la segunda categoría profesional del básquet argentino comenzará los primeros días de noviembre. Se disputará un torneo único dividido en dos conferencias con formato todos contra todos.

Para el ordenamiento de las Conferencias, el Departamento de Competencias tomó el menor recorrido posible de las mismas y de cada uno de los clubes en busca de la optimización logística.

La fase regular culminará a finales de marzo 2026 para dar paso a los playoffs. En esa instancia, los equipos ubicados de 1º al 4º puesto esperarán la Reclasificación del 5º al 12º lugar.

La serie de octavos de final se disputará dentro de cada conferencia y en cuartos de final los mejores cuatro equipos de la Conferencia Norte y los cuatro mejores equipos de la Conferencia Sur se cruzarán entre sí. Las Finales definirán el ascendido a La Liga Nacional 2026/27.

CONFERENCIA NORTE DE LA LIGA ARGENTINA

Amancay de La Rioja

Barrio Parque de Córdoba

Bochas de Colonia Caroya

Colón de Santa Fe

Comunicaciones de Mercedes

Estudiantes de Tucumán

Fusión Riojana

Hindú de Córdoba

Huracán de Las Heras

Independiente de Santiago del Estero

Jujuy Básquet

Rivadavia de Mendoza

Salta Basket

San Isidro de San Francisco

Santa Paula de Galvez

Sportivo Suardi

Villa San Martín de Resistencia

CONFERENCIA SUR DE LA LIGA ARGENTINA

Centenario de Venado Tuerto

Central Entrerriano de Gualeguaychú

Ciclista Juninense

Deportivo Norte de Armstrong

Deportivo Viedma

El Talar

Gimnasia y Esgrima La Plata

La Unión de Colón

Lanús

Pergamino Básquet

Pico Football Club

Provincial de Rosario

Quilmes de Mar del Plata

Racing de Avellaneda

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay

Unión de Mar del Plata

Villa Mitre de Bahía Blanca

Liga Argentina AdC Colón
Noticias relacionadas
que jugadores recuperara medran para otra final para colon

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Colón está entre los tres equipos con peor diferencia de gol.

La estadística humillante que lo tiene a Colón en el podio de los peores

que hay detras del reclamo de facundo farias a colon

Qué hay detrás del reclamo de Facundo Farías a Colón

Una sola vez en todo el campeonato Colón logró empatar un partido que arrancó perdiendo.

Cuando a Colón le hacen el primer gol, el partido no tiene más sentido

Lo último

Juicio histórico en Santa Fe: un jurado popular declaró culpable a Iván Carrizo por el homicidio de Lautaro Lato Leandro

Juicio histórico en Santa Fe: un jurado popular declaró culpable a Iván Carrizo por el homicidio de Lautaro "Lato" Leandro

Con Colón, la próxima Liga Argentina tendrá 34 equipos

Con Colón, la próxima Liga Argentina tendrá 34 equipos

El gobierno de Paraguay decretaría feriado si la Selección clasifica al Mundial

El gobierno de Paraguay decretaría feriado si la Selección clasifica al Mundial

Último Momento
Juicio histórico en Santa Fe: un jurado popular declaró culpable a Iván Carrizo por el homicidio de Lautaro Lato Leandro

Juicio histórico en Santa Fe: un jurado popular declaró culpable a Iván Carrizo por el homicidio de Lautaro "Lato" Leandro

Con Colón, la próxima Liga Argentina tendrá 34 equipos

Con Colón, la próxima Liga Argentina tendrá 34 equipos

El gobierno de Paraguay decretaría feriado si la Selección clasifica al Mundial

El gobierno de Paraguay decretaría feriado si la Selección clasifica al Mundial

Sonó por Unión en el pasado mercado y vuelve a San Pablo tras alejarse de León

Sonó por Unión en el pasado mercado y vuelve a San Pablo tras alejarse de León

Alcaraz venció a Lehecka y accedió a las semifinales del US Open

Alcaraz venció a Lehecka y accedió a las semifinales del US Open

Ovación
Colón tiene árbitro para el partido límite por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Colón tiene árbitro para el partido límite por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Unión, entre el alivio del descenso y el sueño de las copas

Unión, entre el alivio del descenso y el sueño de las copas

Cuando a Colón le hacen el primer gol, el partido no tiene más sentido

Cuando a Colón le hacen el primer gol, el partido no tiene más sentido

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Unión, entre el envión y el descanso: cómo le cae la pausa por Eliminatorias

Unión, entre el envión y el descanso: cómo le cae la pausa por Eliminatorias

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional