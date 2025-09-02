Uno Santa Fe | Ovación | Paraguay

El gobierno de Paraguay decretaría feriado si la Selección clasifica al Mundial

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció que podría declarar feriado nacional en caso de que la Selección logra la clasificación al Mundial

2 de septiembre 2025 · 19:36hs
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció que podría declarar feriado nacional este viernes en caso de que la Selección dirigida por Gustavo Alfaro logre la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, tras 16 años de ausencia.

La medida se ampara en una ley recientemente aprobada por la Cámara de Diputados, que habilita al Poder Ejecutivo a establecer hasta tres feriados adicionales por año para fomentar el turismo, la economía o celebrar eventos especiales.

Posible feriado en Paraguay en caso que la Selección saque boleto al Mundial

“Todavía no está promulgada, pero por ahí el viernes tenemos alguna sorpresa”, anticipó Peña, quien consideró que el regreso de la Albirroja a una Copa del Mundo amerita una celebración colectiva.

Paraguay enfrentará a Ecuador este jueves en Asunción, desde las 20:00 (hora local), en un partido clave por las Eliminatorias.

Un empate le bastará para asegurar el boleto, aunque también podría clasificar con una derrota si se combinan otros resultados. La última participación paraguaya en un Mundial fue en Sudáfrica 2010.

Paraguay Mundial Gustavo Alfaro
