Uno Santa Fe | Santa Fe | alerta

La actividad económica en Santa Fe muestra señales de alerta: acumuló una caída del 2,6% entre marzo y junio

El informe del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe advierte que, aunque la actividad provincial mantiene un saldo interanual positivo, los últimos meses marcan una desaceleración preocupante. Los indicadores de empleo, consumo e inversión reflejan una economía que pierde ritmo y plantea desafíos para el segundo semestre.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

2 de septiembre 2025 · 18:17hs
La actividad económica en Santa Fe muestra señales de alerta: acumuló entre marzo y junio de este año una caida del 2

La actividad económica en Santa Fe muestra señales de alerta: acumuló entre marzo y junio de este año una caida del 2,6%

Entre marzo y junio de 2025, la actividad económica provincial acumuló una caída del 2,6%, según el Índice de Ciclo Económico de Santa Fe (ICA-SFE). Aunque la comparación interanual sigue siendo positiva, las últimas mediciones encendieron la alerta sobre la evolución del segundo semestre.

De los ocho indicadores que conforman el ICA-SFE, solo uno mostró variación mensual positiva, mientras que los restantes se contrajeron. En junio, los puestos de trabajo registrados crecieron apenas un 0,2% mensual, impulsados por el sector privado, y la comparación interanual reflejó una suba mínima del 0,4%, indicando una recuperación lenta.

Por su parte, la demanda laboral, que mide las expectativas de contratación, volvió a caer: -1,2% mensual y -9,8% interanual, marcando su segunda caída consecutiva.

Las remuneraciones reales disminuyeron un 1,1% en junio, compensando la recuperación del primer trimestre, aunque todavía se mantienen 8,4% por encima del mismo mes de 2024. En cuanto al consumo, las ventas en supermercados cayeron un -0,9% mensual, mientras que la tasa interanual fue de 1,7%, reflejando un ritmo de crecimiento más lento. Los principales rubros con variaciones negativas fueron artículos de limpieza y perfumería, bebidas y almacén.

Más de 3.000 empleos industriales se perdieron en Santa Fe por la caída del consumo interno

Los indicadores de inversión en bienes durables también mostraron retrocesos mensuales, aunque permanecen positivos en comparación interanual. Por ejemplo, el consumo de cemento cayó un -3,8% mensual, mientras que la tasa interanual fue del 7,2%. La actividad de la construcción continúa limitada, principalmente por la escasez de inversión nacional y la volatilidad cambiaria. En el patentamiento de vehículos nuevos, la variación mensual fue de -6,7%, con un aumento interanual del 47,5%.

En materia de recursos tributarios provinciales, se registró una baja del -0,7% mensual, acumulando cuatro meses consecutivos de caída, aunque la comparación interanual aún muestra un incremento del 6,9%, con desaceleración en la recaudación.

La producción industrial también presentó retrocesos: -0,1% mensual en junio, con un crecimiento interanual reducido a 2,4%, muy por debajo del 20% registrado en diciembre de 2024. Indicadores complementarios muestran que el consumo de gas industrial cayó -0,1% mensual y acumuló una baja del 19,5% en el primer semestre, mientras que la energía eléctrica industrial disminuyó -0,4% mensual y -1,4% interanual. La producción agroindustrial mostró caídas en la molienda de soja y girasol (-5,9% interanual), aunque la producción láctea creció 5,4% interanual, y la faena de bovinos, porcinos y aves subió 1,2% interanual. La maquinaria agrícola registró su segunda caída consecutiva en julio (-6%), tras niveles históricamente altos a comienzos de año.

Industria santafesina: el repunte del 7,5% interanual se sostiene en pocos sectores y sigue lejos de 2022

Según el informe, la variación interanual del ICA-SFE en junio fue del 3,2%, por debajo de la banda superior de crecimiento de largo plazo, lo que evidencia una desaceleración progresiva en la economía provincial. Los analistas destacan que, tras un inicio de año con cierta recuperación, se comenzó a configurar un proceso de contracción vinculado a la política cambiaria, la apertura abrupta de importaciones, la volatilidad de tasas de interés y la caída de precios internacionales de productos agroindustriales.

El informe concluye que la caída acumulada en los últimos meses constituye una señal de alerta para el segundo semestre de 2025: si se mantiene la tendencia a la baja, las proyecciones de crecimiento anual podrían verse comprometidas, afectando empleo, consumo e inversión en la provincia de Santa Fe.

La actividad económica en Santa Fe muestra señales de alerta: el informe completo

ICA-SFE_217

alerta economía caída
Noticias relacionadas
Cómo será la intervención del Gobierno en el mercado para evitar que el precio del dólar siga escalando

Cómo será la intervención del Gobierno en el mercado para evitar que el precio del dólar siga escalando

Base de operaciones de la Prefectura Naval donde retiraron el cuerpo del hombre encontrado en el río Paraná

Encontraron un hombre muerto en la costa central del río Paraná e investigan las causas de su fallecimiento

la reforma constitucional y la iglesia: el pueblo catolico siente una falta de representacion espiritual en el dictamen

La reforma constitucional y la Iglesia: "El pueblo católico siente una falta de representación espiritual en el dictamen"

La comuna de María Teresa quedó anegada el domingo 31 de agosto de 2025 por la tormenta de Santa Rosa.

La localidad santafesina de María Teresa enfrenta las secuelas de 300 milímetros de lluvia en un solo fin de semana: "Debemos volver a empezar"

Lo último

Cómo será la intervención del Gobierno en el mercado para evitar que el precio del dólar siga escalando

Cómo será la intervención del Gobierno en el mercado para evitar que el precio del dólar siga escalando

El jugador de Inter Miami que habría sido transferido por criticar a Mascherano

El jugador de Inter Miami que habría sido transferido por criticar a Mascherano

Modo Unión: Leonardo Madelón fue elegido el Mejor DT de la 7ª fecha

Modo Unión: Leonardo Madelón fue elegido el Mejor DT de la 7ª fecha

Último Momento
Cómo será la intervención del Gobierno en el mercado para evitar que el precio del dólar siga escalando

Cómo será la intervención del Gobierno en el mercado para evitar que el precio del dólar siga escalando

El jugador de Inter Miami que habría sido transferido por criticar a Mascherano

El jugador de Inter Miami que habría sido transferido por criticar a Mascherano

Modo Unión: Leonardo Madelón fue elegido el Mejor DT de la 7ª fecha

Modo Unión: Leonardo Madelón fue elegido el Mejor DT de la 7ª fecha

La actividad económica en Santa Fe muestra señales de alerta: acumuló una caída del 2,6% entre marzo y junio

La actividad económica en Santa Fe muestra señales de alerta: acumuló una caída del 2,6% entre marzo y junio

Charlier dejó de ser el entrenador de Aldosivi y ya estaría su reemplazante

Charlier dejó de ser el entrenador de Aldosivi y ya estaría su reemplazante

Ovación
Colón tiene árbitro para el partido límite por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Colón tiene árbitro para el partido límite por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Unión, entre el alivio del descenso y el sueño de las copas

Unión, entre el alivio del descenso y el sueño de las copas

Cuando a Colón le hacen el primer gol, el partido no tiene más sentido

Cuando a Colón le hacen el primer gol, el partido no tiene más sentido

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Unión, entre el envión y el descanso: cómo le cae la pausa por Eliminatorias

Unión, entre el envión y el descanso: cómo le cae la pausa por Eliminatorias

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional