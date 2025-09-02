Uno Santa Fe | Colón | Osella

Diego Osella salió a criticar duramente a Iván Moreno y Fabianesi

El extécnico de Colón Diego Osella no tuvo piedad con Iván Moreno y Fabianesi, a quien hizo responsable del pésimo momento que atraviesa el Sabalero

Ovación

Por Ovación

2 de septiembre 2025 · 21:48hs
Osella volvió a criticar duramente a Moreno y Fabianesi

Osella volvió a criticar duramente a Moreno y Fabianesi

Desde hace tiempo que Diego Osella no ahorra críticas hacia la labor que realizó en Colón Iván Moreno y Fabianesi. En su momento lo hizo a través de sus redes sociales y ahora en diálogo por LT3 de Rosario.

Osella salió a criticar duramente a Moreno y Fabianesi

Recordando que Osella no continuó en Colón por decisión de Moreno y Fabianesi quien terminó prescindiendo del DT para elegir en su lugar a Ariel Pereyra.

Por ello, Osella expresó: "Cuando las cosas las maneja la gente que sabe poco suceden estas cosas. Perdimos un solo partido y nos quedamos afuera en ese cruce con All Boys por empatar en la tabla. Habíamos cambiado un montón de cosas y se venía una reestructuración muy linda". comenzó diciendo.

LEER MÁS: La estadística humillante que lo tiene a Colón en el podio de los peores

Para luego agregar: "Armar un equipo para la B Nacional con lo que eso significa requiere conocer la categoría. Moreno y Fabianesi decide echarnos, le dieron todo el poder a él y bueno, hizo lo que hizo ahora. Armó un plantel lejos de la realidad de lo que es la categoría".

Por último Osella manifestó: "Le dieron el poder absoluto y terminó estrellando una institución como Colón, yéndose y dejando todo el problema ahora adentro".

Osella Moreno y Fabianesi Colón
Noticias relacionadas
colon tiene arbitro para el partido limite por la permanencia ante estudiantes (rc)

Colón tiene árbitro para el partido límite por la permanencia ante Estudiantes (RC)

que jugadores recuperara medran para otra final para colon

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Colón está entre los tres equipos con peor diferencia de gol.

La estadística humillante que lo tiene a Colón en el podio de los peores

que hay detras del reclamo de facundo farias a colon

Qué hay detrás del reclamo de Facundo Farías a Colón

Lo último

Nació como una medida transitoria, pero funcionó 17 años: cierra la feria de Rivadavia y buscan reubicar a puesteros

Nació como una medida transitoria, pero funcionó 17 años: cierra la feria de Rivadavia y buscan reubicar a puesteros

Juicio histórico en Santa Fe: un jurado popular declaró culpable a Iván Carrizo por el homicidio de Lautaro Lato Leandro

Juicio histórico en Santa Fe: un jurado popular declaró culpable a Iván Carrizo por el homicidio de Lautaro "Lato" Leandro

Las duda de Scaloni para el partido que Argentina jugará ante Venezuela

Las duda de Scaloni para el partido que Argentina jugará ante Venezuela

Último Momento
Nació como una medida transitoria, pero funcionó 17 años: cierra la feria de Rivadavia y buscan reubicar a puesteros

Nació como una medida transitoria, pero funcionó 17 años: cierra la feria de Rivadavia y buscan reubicar a puesteros

Juicio histórico en Santa Fe: un jurado popular declaró culpable a Iván Carrizo por el homicidio de Lautaro Lato Leandro

Juicio histórico en Santa Fe: un jurado popular declaró culpable a Iván Carrizo por el homicidio de Lautaro "Lato" Leandro

Las duda de Scaloni para el partido que Argentina jugará ante Venezuela

Las duda de Scaloni para el partido que Argentina jugará ante Venezuela

Fuerte sanción de Aprevide para los partidos de Universidad de Chile en Buenos Aires

Fuerte sanción de Aprevide para los partidos de Universidad de Chile en Buenos Aires

Diego Osella salió a criticar duramente a Iván Moreno y Fabianesi

Diego Osella salió a criticar duramente a Iván Moreno y Fabianesi

Ovación
Colón tiene árbitro para el partido límite por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Colón tiene árbitro para el partido límite por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Unión, entre el alivio del descenso y el sueño de las copas

Unión, entre el alivio del descenso y el sueño de las copas

Diego Osella salió a criticar duramente a Iván Moreno y Fabianesi

Diego Osella salió a criticar duramente a Iván Moreno y Fabianesi

Cuando a Colón le hacen el primer gol, el partido no tiene más sentido

Cuando a Colón le hacen el primer gol, el partido no tiene más sentido

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional