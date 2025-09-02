Diego Osella salió a criticar duramente a Iván Moreno y Fabianesi

El extécnico de Colón Diego Osella no tuvo piedad con Iván Moreno y Fabianesi, a quien hizo responsable del pésimo momento que atraviesa el Sabalero

Desde hace tiempo que Diego Osella no ahorra críticas hacia la labor que realizó en Colón Iván Moreno y Fabianesi. En su momento lo hizo a través de sus redes sociales y ahora en diálogo por LT3 de Rosario.

Recordando que Osella no continuó en Colón por decisión de Moreno y Fabianesi quien terminó prescindiendo del DT para elegir en su lugar a Ariel Pereyra.

Por ello, Osella expresó: "Cuando las cosas las maneja la gente que sabe poco suceden estas cosas. Perdimos un solo partido y nos quedamos afuera en ese cruce con All Boys por empatar en la tabla. Habíamos cambiado un montón de cosas y se venía una reestructuración muy linda". comenzó diciendo.

LEER MÁS: La estadística humillante que lo tiene a Colón en el podio de los peores

Para luego agregar: "Armar un equipo para la B Nacional con lo que eso significa requiere conocer la categoría. Moreno y Fabianesi decide echarnos, le dieron todo el poder a él y bueno, hizo lo que hizo ahora. Armó un plantel lejos de la realidad de lo que es la categoría".

Por último Osella manifestó: "Le dieron el poder absoluto y terminó estrellando una institución como Colón, yéndose y dejando todo el problema ahora adentro".