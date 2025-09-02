Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, entre el alivio del descenso y el sueño de las copas

Unión se alejó de la lucha por no descender y mira de reojo no solo el pase de fase en el Clausura, sino la clasificación a las copas. ¿La tabla?

2 de septiembre 2025 · 09:34hs
La llegada de Leonardo Madelón transformó el presente de Unión. El entrenador tomó un equipo hundido en la tabla anual, en plena crisis y con el descenso como fantasma latente. Hoy, tras un arranque sólido en el Torneo Clausura y una levantada anímica y futbolística, el Tatengue llega al parate por Eliminatorias con aire en la pelea por la permanencia y, al mismo tiempo, con la chance de ilusionarse con un lugar en las copas internacionales.

El descenso, poco a poco comienza a quedar atrás

En la lucha por evitar el descenso, Unión logró despegar. Con 26 puntos, le sacó ocho de ventaja a Talleres y Aldosivi, los equipos que hoy estarían disputando un desempate por la permanencia. Esa diferencia le da un margen de tranquilidad, aunque el camino aún es largo y el equipo no puede relajarse.

Pero la tabla también le ofrece otra lectura: la de la clasificación a las copas. Unión quedó a nueve puntos de Tigre, el último que estaría entrando a la Copa Sudamericana 2026, y tiene por delante a rivales como Vélez (28), Lanús (30), Defensa (31), Central Córdoba (31), Racing (32), Independiente (32), Estudiantes (33) e Independiente Rivadavia (35).

La distancia parece importante, pero existen escenarios que pueden abrir nuevos cupos: el campeón del Clausura, los eventuales campeones argentinos de Libertadores o Sudamericana y el ganador de Copa Argentina si ya están clasificados.

En ese contexto, Unión puede sostener dos objetivos: consolidar su ventaja en la tabla anual para evitar cualquier sobresalto y, a la vez, aprovechar su buen presente para acercarse a una lucha que parecía imposible hace apenas unos meses.

Por lo pronto, el Tatengue cerró esta parte del calendario en el cuarto lugar de la Zona A del Clausura, lo que le estaría dando el pasaje a los octavos de final, y llega al parate con la confianza de haber sumado puntos clave y mostrado carácter ante rivales de peso.

Tabla anual – Posiciones 2025

1 -River 46

2 -Boca Jrs. 45

3 -Central 45

4- Argentinos 41

5- Barracas 40

6 -San Lorenzo 39

7- Huracán 38

8- Riestra 37

9 -Tigre 35

10-Ind. Rivadavia 35

11-Estudiantes 33

12-Independiente 32

13-Racing 32

14-Central Córdoba 31

15-Defensa 31

16-Lanús 30

17-Platense 29

18-Vélez 28

19-Unión 26

20-Gimnasia 26

21-Atl. Tucumán 25

22-Newell's 25

23-Belgrano 25

24-Banfield 24

25-Instituto 24

26-Godoy Cruz 23

27-Sarmiento 21

28-Talleres 18

29-Aldosivi 18

30-San Martín (SJ)* 17

* San Martín de San Juan ocupa el último lugar de la tabla acumulada y descendería por esa vía.-

