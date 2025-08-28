Ya rige el aumento del boleto colectivo y se refleja en la Sube desde este jueves: las nuevas tarifas

El pasado 15 de agosto anunciaron el incremento de las tarifas que rigen en la ciudad de Santa Fe desde hoy. Qué pasa con la Línea C y Recreo

Desde las cero horas de este jueves 28 de agosto , el sistema Sube hizo efectivo el aumento del boleto de colectivo en la ciudad de Santa Fe , tal como lo había autorizado la Municipalidad el pasado 15 de agosto.

Por otro lado la empresa Continental, responsable de la Línea C mantiene las mismas tarifas desde el mes de febrero, a la espera de una posible suba:

Santo Tomé con Sauce Viejo: $1.250.

Santo Tomé con Santa Fe: $1.482.

Santo Tomé con Rincón : $2.173,30.

Santo Tomé con Arroyo Leyes: $2.419,58.

Santo Tomé con Los Zapallos: $2.952,37.

Santa Fe-Sauce Viejo: $ 2.214,07

Santo Tomé-Sauce Viejo: $1.250

En tanto la empresa Recreo anunció cambios a partir del 1 de septiembre

Centro: $3.130,14

Feria: $2.664,42

Roses: $ 2.219,86

Crespo: $1.732,97

Carnevale: $1.400,34

Urbano Santa Fe: $1.600

