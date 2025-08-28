Uno Santa Fe | Santa Fe | aumento

Ya rige el aumento del boleto colectivo y se refleja en la Sube desde este jueves: las nuevas tarifas

El pasado 15 de agosto anunciaron el incremento de las tarifas que rigen en la ciudad de Santa Fe desde hoy. Qué pasa con la Línea C y Recreo

28 de agosto 2025 · 10:46hs
Ya rige el aumento del boleto colectivo y se refleja en la Sube desde este jueves: las nuevas tarifas

José Busiemi

Desde las cero horas de este jueves 28 de agosto, el sistema Sube hizo efectivo el aumento del boleto de colectivo en la ciudad de Santa Fe, tal como lo había autorizado la Municipalidad el pasado 15 de agosto.

Las nuevas tarifas son las siguientes:

  • Boleto Frecuente: $1.580
  • Tarifa Centro: $1.228,89
  • Tarifa Estudiantil (terciario – universitario): $1.053,33
  • Tarifa Jubilado: $877,78
  • Tarifa Escolar: $702,22
  • Tarifa Seguro: $351,11

Por otro lado la empresa Continental, responsable de la Línea C mantiene las mismas tarifas desde el mes de febrero, a la espera de una posible suba:

  • Santo Tomé con Sauce Viejo: $1.250.
  • Santo Tomé con Santa Fe: $1.482.
  • Santo Tomé con Rincón : $2.173,30.
  • Santo Tomé con Arroyo Leyes: $2.419,58.
  • Santo Tomé con Los Zapallos: $2.952,37.
  • Santa Fe-Sauce Viejo: $ 2.214,07
  • Santo Tomé-Sauce Viejo: $1.250

En tanto la empresa Recreo anunció cambios a partir del 1 de septiembre

  • Centro: $3.130,14
  • Feria: $2.664,42
  • Roses: $ 2.219,86
  • Crespo: $1.732,97
  • Carnevale: $1.400,34
  • Urbano Santa Fe: $1.600

• LEER MÁS: Colectivos en Santa Fe: tras el análisis de costos se determinó el precio del boleto en 1.580 pesos

aumento boleto colectivo sube Santa Fe
Noticias relacionadas
Tres heridos en choque de camión cargado con ganado y una pickup

Puente Rosario-Victoria: un camión con ganado chocó un utilitario y una chica fue embestida por un toro

Siete nuevos coches para modernizar la flota de Autobuses Santa Fe en la ciudad 

Transporte de pasajeros: la ciudad de Santa Fe suma nuevos colectivos con GPS y cámaras de seguridad

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Jueves con temperaturas primaverales antes de un fin de semana pasado por agua en la ciudad de Santa Fe

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Lo último

Scaloni realizó el corte definitivo de la lista para la doble fecha de Eliminatorias

Scaloni realizó el corte definitivo de la lista para la doble fecha de Eliminatorias

Robo insólito en una heladería de la Costanera: se llevaron tortas, helados y bebidas

Robo insólito en una heladería de la Costanera: se llevaron tortas, helados y bebidas

Medrán apuesta en Colón a la experiencia y templanza por encima de la juventud

Medrán apuesta en Colón a la experiencia y templanza por encima de la juventud

Último Momento
Scaloni realizó el corte definitivo de la lista para la doble fecha de Eliminatorias

Scaloni realizó el corte definitivo de la lista para la doble fecha de Eliminatorias

Robo insólito en una heladería de la Costanera: se llevaron tortas, helados y bebidas

Robo insólito en una heladería de la Costanera: se llevaron tortas, helados y bebidas

Medrán apuesta en Colón a la experiencia y templanza por encima de la juventud

Medrán apuesta en Colón a la experiencia y templanza por encima de la juventud

Cerúndolo va por un lugar en la tercera ronda del US Open

Cerúndolo va por un lugar en la tercera ronda del US Open

Me gustaría que Colón sostenga el ritmo y la intensidad por más tiempo

"Me gustaría que Colón sostenga el ritmo y la intensidad por más tiempo"

Ovación
Los festejos y las voces de Sanjustino al consagrarse campeón del Torneo Apertura

Los festejos y las voces de Sanjustino al consagrarse campeón del Torneo Apertura

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Por qué Colón tiene la guardia alta por la designación de Yamil Possi como árbitro

Por qué Colón tiene la "guardia alta" por la designación de Yamil Possi como árbitro

Del Sel, vice de Unión: Tenemos un club sólido y en expansión

Del Sel, vice de Unión: "Tenemos un club sólido y en expansión"

La oferta de Qatar, la última chance de Unión para la salida de Dómina

La oferta de Qatar, la última chance de Unión para la salida de Dómina

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná