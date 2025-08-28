Ya rige el aumento del boleto colectivo y se refleja en la Sube desde este jueves: las nuevas tarifas

Desde las cero horas de este jueves 28 de agosto, el sistema Sube hizo efectivo el aumento del boleto de colectivo en la ciudad de Santa Fe, tal como lo había autorizado la Municipalidad el pasado 15 de agosto.
El pasado 15 de agosto anunciaron el incremento de las tarifas que rigen en la ciudad de Santa Fe desde hoy. Qué pasa con la Línea C y Recreo
28 de agosto 2025 · 10:46hs
Las nuevas tarifas son las siguientes:
- Boleto Frecuente: $1.580
- Tarifa Centro: $1.228,89
- Tarifa Estudiantil (terciario – universitario): $1.053,33
- Tarifa Jubilado: $877,78
- Tarifa Escolar: $702,22
- Tarifa Seguro: $351,11
Por otro lado la empresa Continental, responsable de la Línea C mantiene las mismas tarifas desde el mes de febrero, a la espera de una posible suba:
- Santo Tomé con Sauce Viejo: $1.250.
- Santo Tomé con Santa Fe: $1.482.
- Santo Tomé con Rincón : $2.173,30.
- Santo Tomé con Arroyo Leyes: $2.419,58.
- Santo Tomé con Los Zapallos: $2.952,37.
- Santa Fe-Sauce Viejo: $ 2.214,07
- Santo Tomé-Sauce Viejo: $1.250
En tanto la empresa Recreo anunció cambios a partir del 1 de septiembre
- Centro: $3.130,14
- Feria: $2.664,42
- Roses: $ 2.219,86
- Crespo: $1.732,97
- Carnevale: $1.400,34
- Urbano Santa Fe: $1.600
