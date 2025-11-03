Este lunes no funcionarán los semáforos en Iturraspe y avenida López y Planes por tareas de mantenimiento

Las tareas de mantenimiento serán de 9 a 20. La Municipalidad dispuso el ordenamiento del tránsito vehicular a través de inspectores en la zona.

La zona en donde estarán los semáforos en mantenimiento

La Municipalidad de Santa Fe informó que este lunes 3 de noviembre los semáforos ubicados en la intersección de Iturraspe y avenida López y Planes permanecerán fuera de servicio debido a trabajos de mantenimiento programados .

Según comunicó el municipio, las tareas se llevarán a cabo entre las 9 y las 20 horas , período durante el cual el cruce no contará con señalización luminosa . Para garantizar la seguridad y el orden del tránsito, se dispuso la presencia de inspectores municipales que coordinarán la circulación vehicular en la zona.

Desde la Municipalidad de Santa Fe solicitaron a los automovilistas y motociclistas transitar con precaución, respetar las indicaciones del personal de tránsito y evitar maniobras riesgosas mientras se desarrollan las tareas de mantenimiento.

Este operativo forma parte del plan de mantenimiento preventivo de semáforos que lleva adelante el municipio con el objetivo de mejorar la seguridad vial y optimizar el funcionamiento del sistema de señalización en distintos puntos de la ciudad.