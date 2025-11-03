Unión y la mejor campaña como visitante desde que se juegan los torneos cortos

Desde que volvieron a jugarse los torneos cortos con la Copa Diego Maradona, Unión alcanzó su mejor porcentaje de eficacia fuera del 15 de Abril

Unión alcanzó su mejor marca como visitante desde que volvieron a jugarse los torneos cortos.

La campaña de Unión en este Torneo Clausura es muy buena, al punto tal que a dos fechas del final se ubica 2° en la Zona A con 23 puntos, los mismos que tiene Boca, pero el Xeneize es 1° por mejor diferencia de gol.

Pero sin dudas que lo más llamativo, tiene que ver con los muy buenos números que obtuvo el Tate en esta competición. Al punto tal que alcanzó el mejor porcentaje de eficacia desde que se volvieron a jugar los torneos cortos con la Copa Diego Armando Maradona.

En la Copa Diego Armando Maradona, Unión disputó cinco partidos como visitante, obteniendo dos triunfos, un empate y dos derrotas, con una efectividad del 46,6%.

Por su parte, en la Copa de la Liga 2021, Unión jugó siete encuentros de visitante, cosechando dos victorias, tres empates y dos derrotas, alcanzando el 42.86% de efectividad.

LEER MÁS: Unión define el futuro de Martínez y Tagliamonte: dos decisiones clave en el cierre del año

Mientras que en la Copa de la Liga 2022, el Rojiblanco jugó siete partidos como visitante, sin triunfos, con dos empates y cinco derrotas, con una efectividad del 9,52%.

En la Copa de la Liga 2023, el Tate jugó siete cotejos en condición de visitante, obteniendo un triunfo, dos igualdades y cuatro derrotas, con una efectividad del 23,81%.

En tanto que en la Copa de la Liga 2024, Unión mejoró y mucho, al punto tal que disputó siete encuentros fuera de Santa Fe, con tres triunfos, tres empates y apenas una derrota, obteniendo una efectividad del 57,1%.

LEER MÁS: El aporte determinante de los delanteros para que Unión sea protagonista

Lo peor de Unión se observó en el Torneo Clausura 2025, dado que disputó siete partidos como visitante, sin triunfos, con apenas un empate y seis derrotas, con una efectividad del 4,76%.

Y si bien aún no finalizó, en este Torneo Apertura, Unión alcanzó su mejor marca. Y es que lleva jugados ocho partidos como visitante, con cuatro victorias, dos empates y dos caídas, alcanzando una efectividad del 58,3%.

Recordando que el último partido de Unión como visitante será frente a Belgrano, con fecha a confirmar. De hecho, en este Clausura, el Tate fue más efectivo como visitante que en condición de local.