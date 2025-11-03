Ezequiel Medrán y su continuidad en Colón: la incógnita crece a medida que se acercan las elecciones

Ezequiel Medrán sigue firme en su deseo de seguir como DT de Colón. Qué piensa cada una de las listas de cara a los comicios del 30 de noviembre.

A medida que se acerca el 30 de noviembre, fecha de las elecciones en Colón , la continuidad de Ezequiel Medrán como director técnico del primer equipo se convierte en un tema central dentro del club.

El entrenador rojinegro, quien manifestó tras la victoria ante CADU su intención de seguir al frente del plantel, tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y sin cláusula de salida . Sin embargo, el panorama político genera incertidumbre sobre su futuro.

En diálogo con UNO 106.3, Medrán fue claro: “Quiero seguir en Colón y encarar un proyecto a la altura de la categoría. La categoría le mostró a Colón lo complicada que es”. Además, sostuvo que su enfoque siempre fue de mediano plazo: “Cuando asumí, proyectaba un Colón protagonista para 2026. Habrá argumentos sobre lo que vivimos, pero lo mejor ahora es mantener la calma y encarar un proyecto serio”.

Postura firme y abierta al diálogo

Consultado sobre la posibilidad de que la nueva conducción no lo tenga en cuenta, Medrán se mostró conciliador: “No entraría en la opción de hacer juicio. Solo puse mi postura: busco la continuidad. Con la dirigencia que gane las elecciones tendremos charlas. Estoy abierto a escuchar, para que tengan un diagnóstico claro del proceso que tuvimos y de lo que proyectamos a futuro. Luego ellos decidirán”.

Visiones distintas según las listas

Hasta el momento, las agrupaciones políticas del club tienen posiciones diferentes respecto al DT.

Ricardo Luciani fue el único que confirmó la continuidad de Medrán en caso de ser gobierno.

Gustavo Abraham y Ricardo Magdalena no lo descartaron, pero manejan otras alternativas como Ricardo Pancaldo, Iván Delfino o Leandro Gracián .

La lista Tradición Sabalera, actualmente con José Alonso como candidato a presidente —aunque no se descarta que José Vignatti finalmente encabece la nómina— no lo tiene como prioridad. Desde hace tiempo se menciona a Walter Otta y Gabriel Gómez como posibles reemplazos.

Expectativa hasta el 1 de diciembre

La decisión final sobre el nuevo DT se definirá una vez que asuma la nueva conducción, el 1 de diciembre, después de las elecciones del 30 de noviembre. Hasta entonces, Medrán seguirá trabajando con el plantel y mantendrá su postura firme de buscar la continuidad, mientras los candidatos terminan de definir sus estrategias y prioridades para la conducción deportiva del club.

En un contexto electoral cargado de expectativas, la figura de Medrán se transforma en uno de los temas más observados, y su futuro dependerá tanto de los resultados en la cancha como de las definiciones políticas que tomen los diferentes sectores dentro de Colón.