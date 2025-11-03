Colón entra en una semana clave rumbo a las elecciones: ¿cuáles son las últimas novedades?

Colón entra en la recta final para conocer a los candidatos a presidentes y la composición de sus listas de cara a las elecciones del 30 de noviembre.

Comienza una semana determinante en la vida institucional de Colón , que el próximo 30 de noviembre elegirá a sus nuevas autoridades. Este lunes 10 de noviembre será el último día para la presentación de listas, y las horas previas se viven con negociaciones, alianzas y definiciones que podrían cambiar el mapa político rojinegro.

Hasta el momento, las listas definidas son las que encabezan Ricardo Magdalena, Ricardo Luciani, Gustavo Abraham y José Alonso. Sin embargo, nada parece cerrado: desde distintos sectores no descartan una sorpresa de último momento, con la posible aparición de José Vignatti, expresidente y figura histórica, quien evalúa si volverá a competir activamente o solo ocupará un rol testimonial encabezando la nómina de Tradición Sabalera.

Magdalena, con gestiones internacionales

En las últimas horas, Ricardo Magdalena tomó protagonismo por un viaje a Paraguay, donde —según trascendió— se habría reunido con allegados al lateral Alberto Espínola. La intención habría sido acordar la forma de pago o refinanciación de la deuda que originó una de las inhibiciones que hoy pesan sobre el club ante FIFA.

Desde su entorno aseguran que, de llegar al gobierno, una de las primeras medidas sería resolver esa situación, que mantiene al Sabalero imposibilitado de incorporar jugadores de cara al próximo torneo, más allá que para ello faltan tres meses.

Luciani suma nombres de peso

Por su parte, la lista de Ricardo Luciani también registró novedades. En las últimas horas se conoció que contaría con la colaboración de dos figuras con peso institucional: el exsíndico Gabriel Somaglia y el empresario Ariel Utrera.

Si bien ninguno de los dos integraría formalmente la nómina, Somaglia aportaría su experiencia en el área jurídica, mientras que Utrera lo haría desde el plano financiero, luego de haber evaluado la posibilidad de presentar su propio espacio.

Abraham amplía su base

Otro que movió fichas fue Gustavo Abraham, quien sumaría a Daniel Arditti y Mauro Medina a su estructura. Este último, vinculado al sector del marketing y la industria automotriz, también había sido mencionado como potencial candidato a presidente, pero finalmente decidió respaldar al actual referente de su agrupación.

El objetivo de Abraham es consolidar una lista con equilibrio entre experiencia dirigencial y gestión moderna, buscando captar al electorado más joven.

Tradición Sabalera ajusta su fórmula

En tanto, la lista de Tradición Sabalera, que postularía a José Alonso como candidato a presidente, también atraviesa horas de ajustes. En principio, la fórmula estaría integrada por Gustavo Ingaramo y Matías Vidoz como vicepresidentes primero y segundo.

Sin embargo, el nombre del abogado Alejandro Bonazzola, quien había sido elegido para integrar la mesa directiva, quedó en duda por problemas con la antigüedad societaria, lo que obligará a definir un reemplazante en las próximas horas. La aparición de José Vignatti, aún encabezando la lista, es algo que no se descarta.

Trod, al margen

Otro de los nombres que parecía estar en carrera, Carlos Trod, finalmente quedaría fuera del proceso electoral. Desde la Junta Electoral habrían objetado su participación al no poder acreditar la antigüedad necesaria como socio activo.

Expectativa y definiciones

Con el cierre de listas a la vuelta de la esquina, el clima político en Colón se intensifica. Las próximas horas serán decisivas para terminar de delinear el escenario electoral, en una contienda que promete ser muy competitiva y con varios nombres fuertes disputando el liderazgo del club.

El 10 de noviembre marcará el cierre de una etapa y el inicio de otra, rumbo a una elección que definirá mucho más que un cambio de autoridades: definirá el rumbo institucional de Colón en un momento en el que la estabilidad administrativa y deportiva son más necesarias que nunca.