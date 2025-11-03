Central Córdoba no pudo con Racing y Unión quedó 2° en la Zona A

Central Córdoba igualó 0-0 con Racing y de esta manera, el Ferroviario no pudo acceder al liderazgo de la Zona A que está en manos de Boca y Unión quedó segundo

El empate 0-0 entre Central Córdoba y Racing lo terminó festejando Unión y también Boca . Y es que si el Ferroviario ganaba quedaba como único líder de la Zona A.

Pero con la igualdad obtenida ante La Academia, Central Córdoba suma 22 unidades y se ubica 3° . De esta manera, el Tate se mantiene 2° con 23 unidades y Boca 1° también con 23 puntos, pero con mejor diferencia de gol que el equipo rojiblanco.

Por su parte, Racing suma 19 puntos lo que le permite estar en el 6° puesto. Aunque deberá esperar el resultado del partido entre Tigre y Belgrano. Y está claro que la única chance de jugar la próxima Copa Libertadores es ganando el Torneo Clausura.

El primer tiempo en Santiago del Estero cerró con un 0-0 que reflejó la paridad y la falta de claridad en los últimos metros de ambos equipos. Racing arrancó mejor, generando la primera llegada con un cabezazo desviado de Zuculini tras un córner, mientras que Luciano Vietto también probó desde afuera sin precisión.

Central Córdoba respondió con un remate de Perelló que obligó a una buena intervención de la defensa y con varias pelotas profundas que quedaron invalidadas por fuera de juego.

Con el correr de los minutos, el “Ferroviario” creció y empezó a imponer presencia en campo rival. Besozzi y Verón fueron los más activos, generando dos situaciones claras: primero un remate dentro del área que se fue apenas desviado y luego un intento de Florentín desde afuera.

Racing, por su parte, perdió a Colombo por una molestia y le costó sostener el ritmo, con dificultades para conectar a sus volantes con los delanteros.

El cierre de la etapa mostró a Central Córdoba más decidido, acumulando corners y remates desde media distancia, mientras que Racing buscó lastimar en alguna transición esporádica.

Vergara tuvo una chance desde afuera, pero no logró direccionar su remate. Con mucha fricción, interrupciones y sin un dominador claro, ambos equipos se fueron al descanso sin goles y con la sensación de que el partido requiere un golpe de calidad para destrabarse.

Embed - CENTRAL CÓRDOBA y RACING IGUALARON en el Madre de Ciudades | #CentralCordoba 0-0 #Racing | Resumen

En el complemento, el arranque parecía prometedor para un cotejo que no contaba con demasiadas situaciones para romper el cero en el marcador. Sin embargo, el ritmo frenético poco a poco se fue diluyendo y el resultado no sufrió modificaciones.

A los 18 minutos, el mediocampista paraguayo José Florentín protagonizó una gran acción individual dentro del área de la ‘Academia’ y ejecutó un potente remate que contó con la buena actuación del arquero Facundo Cambeses para detener el disparo.

En la siguiente acción, fue el cuadro albiceleste quien tuvo en los pies de Santiago Solari la chance de poner el 1-0. El propio Cambeses sacó en largo un balón dirigido a la cabeza del delantero Adrián Balboa, ‘Rocky’ cabeceó el balón y habilitó al atacante de 27 años, quien definió de manera defectuosa para la fácil respuesta del guardameta Alan Aguerre.

A partir de allí, las ocasiones de peligro dejaron de existir y los pocos intentos que hubo por romper la igualdad fueron por imprecisiones más que por mérito de los elencos.

En la próxima jornada, el conjunto de Avellaneda recibirá a Defensa y Justicia en el Cilindro el sábado 8 de noviembre a las 17 horas, mientras que los dirigidos por Omar de Felippe visitarán a Independiente Rivadavia el lunes 10 a las 21:15.