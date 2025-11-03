Más Unión volvió a cuestionar la gestión de Spahn y pidió explicaciones por las cuentas del club

La agrupación Más Unión elevó una carta a la Comisión Directiva, con duros cuestionamientos al accionar y gestión de Luis Spahn.

La agrupación Más Unión presentó este lunes 3 de noviembre ante la Comisión Directiva del Club Atlético Unión y la Comisión Revisora de Cuentas dos notas formales en las que solicita el cese de lo que consideran una “reiterada conducta violatoria del Estatuto” por parte de la actual gestión que encabeza Luis Spahn.

Según el comunicado difundido, el reclamo apunta a que la dirigencia “obvió el obligatorio llamado a Asamblea Ordinaria y el tratamiento de la Memoria y Balance del ejercicio 119”, tal como establecen los artículos 33° al 37° del Estatuto de la institución.

LEER MÁS: Unión define el futuro de Martínez y Tagliamonte: dos decisiones clave en el cierre del año

Desde la agrupación sostienen que la conducción “oculta, miente y evade obligaciones”, intentando —según denuncian— “evitar asumir el visible descontento de la masa societaria”. Por ello, pidieron que además del cumplimiento estatutario, se incluyan en el temario de la próxima Asamblea los siguientes puntos:

A) Presentación detallada del pasivo financiero del club, con discriminación de acreedores y montos actualizados.

B) Documentación que acredite el origen de los fondos correspondientes a la transferencia de Mauro Luna Diale, con el detalle de porcentajes, gastos y comisiones.

C) Exposición de las actuaciones contables y judiciales relacionadas a la venta del jugador Ignacio Malcorra, que derivaron en el embargo de cuentas de la institución.

D) Detalle de las propuestas recibidas para la posible adquisición del predio de Divisiones Inferiores del club.

comunicado más Unión.jpg

El pedido especial de Más Unión

Por último, Más Unión exhortó a la Comisión Directiva “a trabajar de manera profesional y responsable”, dejando atrás —según su visión— “los espectaculares desmantelamientos y ventas inentendibles del plantel profesional” que, indicaron, han derivado en “embargos, inhibiciones y mercados de pases inexistentes”.

LEER MÁS: Unión y la mejor campaña como visitante desde que se juegan los torneos cortos

El comunicado lleva las firmas de Adrián M. González (socio 161130) y Marcelo De Lucca (socio 117631), referentes de la agrupación que viene mostrando una postura crítica frente a la actual conducción rojiblanca.