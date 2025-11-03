Uno Santa Fe | Policiales | marihuana

Insólito: lo detuvieron intentando ingresar marihuana a la cárcel de Las Flores con una gomera

Un hombre de 23 años fue aprehendido en las inmediaciones del penal de Las Flores, tras ser sorprendido por efectivos policiales arrojando envoltorios con marihuana hacia el interior del complejo carcelario.

3 de noviembre 2025 · 20:34hs
Detuvieron a un Joven en Santa Fe por Intentar Ingresar marihuana al penal de Las Flores con una gomera

Detuvieron a un Joven en Santa Fe por Intentar Ingresar marihuana al penal de Las Flores con una gomera

Efectivos policiales detuvieron a un masculino de 23 años en la tarde de este lunes en la ciudad de Santa Fe, sorprendido intentando ingresar marihuana a la Unidad Penitenciaria N°2 "Las Flores".

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles Gollan y Pedro de Mendoza, aledañas al penal ubicado en Av. Blas Parera 8800. Los agentes acudieron al lugar tras ser comisionados por un aviso al 911 sobre un individuo que se encontraba arrojando elementos hacia el interior del complejo carcelario.

LEER MÁS: Cárcel de Las Flores: revelan cómo se encontró la droga e investigan quién la ingreso al penal

Al llegar, la policía procedió a la aprehensión del sujeto, identificado como S. M., de 23 años. En el lugar de los hechos, se constató que el hombre estaba utilizando una gomera (honda) para lanzar los bultos por encima del muro de la penitenciaría.

El secuestro

Durante la requisa, se logró el secuestro de los siguientes elementos: seis (06) envoltorios de nylon que contenían material vegetal; una gomera, presumiblemente utilizada para el lanzamiento de los paquetes y un teléfono celular marca Samsung, color azul.

El material vegetal fue puesto a disposición de la División de Microtráfico, donde el estudio de campo confirmó que se trataba de marihuana, con un pesaje total de 30 gramos.

La causa judicial fue caratulada como Infracción a la Ley 23.737, por Tentativa de suministro, agravado por ser un lugar de detención. El joven quedó a disposición de la Justicia Federal para las actuaciones correspondientes.

marihuana cárcel Las Flores gomera secuestro
Noticias relacionadas
crimen en barrio barranquitas: un hombre fue asesinado y dos resultaron heridos en un ataque a balazos

Crimen en barrio Barranquitas: un hombre fue asesinado y dos resultaron heridos en un ataque a balazos

mataron de una punalada a un joven futbolista

Mataron de una puñalada a un joven futbolista

hallaron sin vida a alexis david quiroz, el joven que era buscado desde el 26 de octubre en coronda

Hallaron sin vida a Alexis David Quiroz, el joven que era buscado desde el 26 de octubre en Coronda

hallaron muerto a alexis david quiroz, de 23 anos, en la zona rural de la ciudad de coronda

Hallaron muerto a Alexis David Quiroz, de 23 años, en la zona rural de la ciudad de Coronda

Lo último

Central Córdoba no pudo con Racing y Unión quedó 2° en la Zona A

Central Córdoba no pudo con Racing y Unión quedó 2° en la Zona A

Stefano Di Carlo asumió como presidente de River

Stefano Di Carlo asumió como presidente de River

Luz verde a las audiencias públicas para debatir la nueva Ley Orgánica de Municipios en Santa Fe

Luz verde a las audiencias públicas para debatir la nueva Ley Orgánica de Municipios en Santa Fe

Último Momento
Central Córdoba no pudo con Racing y Unión quedó 2° en la Zona A

Central Córdoba no pudo con Racing y Unión quedó 2° en la Zona A

Stefano Di Carlo asumió como presidente de River

Stefano Di Carlo asumió como presidente de River

Luz verde a las audiencias públicas para debatir la nueva Ley Orgánica de Municipios en Santa Fe

Luz verde a las audiencias públicas para debatir la nueva Ley Orgánica de Municipios en Santa Fe

Furor por Halloween en la ciudad de Santa Fe: las ventas de disfraces y cotillón se duplicaron este 2025

Furor por Halloween en la ciudad de Santa Fe: las ventas de disfraces y cotillón se duplicaron este 2025

Insólito: lo detuvieron intentando ingresar marihuana a la cárcel de Las Flores con una gomera

Insólito: lo detuvieron intentando ingresar marihuana a la cárcel de Las Flores con una gomera

Ovación
Escándalo con dos exjugadores de Colón y Unión: FIFA ratificó las suspensiones para Machuca y Garcés

Escándalo con dos exjugadores de Colón y Unión: FIFA ratificó las suspensiones para Machuca y Garcés

Más Unión volvió a cuestionar la gestión de Spahn y pidió explicaciones por las cuentas del club

Más Unión volvió a cuestionar la gestión de Spahn y pidió explicaciones por las cuentas del club

Ezequiel Medrán y su continuidad en Colón: la incógnita crece a medida que se acercan las elecciones

Ezequiel Medrán y su continuidad en Colón: la incógnita crece a medida que se acercan las elecciones

Unión y la mejor campaña como visitante desde que se juegan los torneos cortos

Unión y la mejor campaña como visitante desde que se juegan los torneos cortos

Colón entra en una semana clave rumbo a las elecciones: ¿cuáles son las últimas novedades?

Colón entra en una semana clave rumbo a las elecciones: ¿cuáles son las últimas novedades?

Policiales
Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos