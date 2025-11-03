Insólito: lo detuvieron intentando ingresar marihuana a la cárcel de Las Flores con una gomera

Un hombre de 23 años fue aprehendido en las inmediaciones del penal de Las Flores, tras ser sorprendido por efectivos policiales arrojando envoltorios con marihuana hacia el interior del complejo carcelario.

Detuvieron a un Joven en Santa Fe por Intentar Ingresar marihuana al penal de Las Flores con una gomera

Efectivos policiales detuvieron a un masculino de 23 años en la tarde de este lunes en la ciudad de Santa Fe, sorprendido intentando ingresar marihuana a la Unidad Penitenciaria N°2 "Las Flores".

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles Gollan y Pedro de Mendoza, aledañas al penal ubicado en Av. Blas Parera 8800. Los agentes acudieron al lugar tras ser comisionados por un aviso al 911 sobre un individuo que se encontraba arrojando elementos hacia el interior del complejo carcelario.

LEER MÁS: Cárcel de Las Flores: revelan cómo se encontró la droga e investigan quién la ingreso al penal

Al llegar, la policía procedió a la aprehensión del sujeto, identificado como S. M., de 23 años. En el lugar de los hechos, se constató que el hombre estaba utilizando una gomera (honda) para lanzar los bultos por encima del muro de la penitenciaría.

El secuestro

Durante la requisa, se logró el secuestro de los siguientes elementos: seis (06) envoltorios de nylon que contenían material vegetal; una gomera, presumiblemente utilizada para el lanzamiento de los paquetes y un teléfono celular marca Samsung, color azul.

El material vegetal fue puesto a disposición de la División de Microtráfico, donde el estudio de campo confirmó que se trataba de marihuana, con un pesaje total de 30 gramos.

La causa judicial fue caratulada como Infracción a la Ley 23.737, por Tentativa de suministro, agravado por ser un lugar de detención. El joven quedó a disposición de la Justicia Federal para las actuaciones correspondientes.