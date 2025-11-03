Furor por Halloween en la ciudad de Santa Fe: las ventas de disfraces y cotillón se duplicaron este 2025

La celebración del 31 de octubre alcanzó este año una popularidad inédita en la ciudad, impulsando al sector de cotillón a registrar ventas que superaron el doble de lo logrado en 2024, según empresarios santafesinos del rubro.

Efecto Halloween. Furor y “casi el doble” de ventas de disfraces y accesorios temáticos en tiendas de cotillón

La fiesta mundial de Halloween , celebrada cada 31 de octubre, experimentó este año un notable crecimiento en la ciudad de Santa Fe, al igual que en todo el país. La mayor aceptación de la festividad se tradujo en una visible afluencia de niños y adultos disfrazados en los centros urbanos y, fundamentalmente, en un fuerte impulso económico para el sector de cotillón y disfraces.

Leonardo Ambroggio, referente del rubro y consultado por Sol Play, reveló que el incremento en las ventas fue extraordinario. “Las ventas superaron casi el doble de lo que fue el año pasado” , afirmó el empresario, destacando que el volumen de negocio incluso superó el nivel de ventas de la última Navidad, otra fecha clave para estos comercios.

El impacto de la tendencia de Halloween

Ambroggio brindó un ejemplo contundente del boom de este año: "El año pasado habíamos vendido unas 600 calabazas –los recipientes utilizados por los niños para pedir golosinas–. Este año dijimos ‘vamos a pedir 1.200 unidades para estar cubiertos’ y el día jueves ya no teníamos más”.

El empresario analizó que esta tendencia venía gestándose, aunque fue frenada por la pandemia, y que este año "retomó con mucha más fuerza que quizás años anteriores".

Disfraces para adultos y apertura de importaciones

Según el referente del rubro en la ciudad, fueron dos los factores claves que se destacaron en el éxito comercial de este Halloween: "La mayor participación de adultos fue una de las principales novedades, un cambio de tendencia respecto a otros años, donde la clientela principal eran los niños. Esta inclinación se vio reflejada en la proliferación de muchas fiestas de adultos", expresó

"La apertura de importaciones fortaleció al sector, permitiendo la entrada de productos muy buenos y con precios no tan elevados", subrayó. Según el referente, esto hizo que el cotillón temático, que antes tenía costos muy altos por ser importado, hoy sea "bastante accesible".

Además de los disfraces, máscaras y elementos de decoración, otra novedad fue la elevada cantidad de bares que se sumaron a la celebración, invirtiendo en cotillón y accesorios para tematizar sus establecimientos.