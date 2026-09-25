Exempleados del frigorífico Don Juan denunciaron incumplimiento de los acuerdos en el Ministerio de Trabajo

Unos 56 operarios despedidos se concentraron este viernes sobre calle Espora al 4.400 en barrio San Martín. Denuncian incumplimientos de los acuerdos alcanzados en el Ministerio de Trabajo y reclaman el cobro de salarios impagos, vacaciones y el mes de preaviso . La empresa aduce no contar con fondos para afrontar las obligaciones.

La tensión laboral sumó un nuevo capítulo este viernes en la zona norte de la capital santafesina. Un grupo de exempleados del frigorífico Don Juan se concentró frente al predio industrial ubicado sobre calle Espora al 4.400, en barrio San Martín, para hacer público el reclamo por salarios caídos e indemnizaciones correspondientes tras la ola de despidos concretada durante los últimos días.

La manifestación se inició de manera pacífica mediante la quema de neumáticos sobre el cordón de la vereda, sin bloquear de forma total el tránsito vehicular en el sector. Los exoperarios advirtieron que mantendrán la permanencia en las puertas del establecimiento hasta obtener precisiones o una propuesta formal de pago por parte de los titulares de la firma.

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Malestar y reclamo

Según expusieron los voceros del reclamo, fueron 56 los trabajadores cesanteados a través de telegramas recibidos entre lunes y miércoles. Las nóminas generaron malestar debido a que, en las audiencias desarrolladas ante el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, la patronal se había comprometido a sostener al menos 25 puestos operativos. Sin embargo, denunciaron que en las instalaciones apenas quedaron entre cinco y siete operarios activos.

"No estamos pidiendo nada fuera de lo común, solo solicitamos que se paguen las indemnizaciones, la quincena adeudada, el preaviso y las vacaciones. La empresa dice que no tiene dinero", expresó un exempleado del frigorífico Don Juan durante la manifestación en barrio San Martín.

Cuestionamientos a la postura empresarial y el nivel de producción

Los manifestantes rechazaron el argumento sobre un supuesto colapso productivo o falta de faena en las instalaciones:

Sustento productivo: los trabajadores indicaron que hasta hace tres semanas la planta procesaba un volumen regular de entre 450 y 500 cerdos semanales, por lo que desmintieron que el cese de operaciones responda a una inactividad prolongada.

Propuesta fallida de cobro en especie: revelaron que en días previos se analizó la alternativa de utilizar parte de la mercadería de un camión con hacienda porcina para saldar deudas salariales con el personal, pero la gestión no prosperó y la producción fue comercializada sin que los fondos ingresaran a los trabajadores.

Canales legales: los exempleados remarcaron que continuarán por la vía administrativa e institucional para visibilizar el problema y lograr que se abonen los conceptos liquidados por ley.