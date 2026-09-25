Uno Santa Fe | Santa Fe | frigorífico

Exempleados del frigorífico Don Juan denunciaron incumplimiento de los acuerdos en el Ministerio de Trabajo

Unos 56 operarios despedidos se concentraron este viernes sobre calle Espora al 4.400 en barrio San Martín. Denuncian incumplimientos de los acuerdos alcanzados en el Ministerio de Trabajo y reclaman el cobro de salarios impagos, vacaciones y el mes de preaviso. La empresa aduce no contar con fondos para afrontar las obligaciones.

25 de septiembre 2026 · 11:13hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Protesta en barrio San Martín: exoperarios del frigorífico Don Juan reclaman indemnizaciones y sueldos adeudados.

Protesta en barrio San Martín: exoperarios del frigorífico Don Juan reclaman indemnizaciones y sueldos adeudados.

La tensión laboral sumó un nuevo capítulo este viernes en la zona norte de la capital santafesina. Un grupo de exempleados del frigorífico Don Juan se concentró frente al predio industrial ubicado sobre calle Espora al 4.400, en barrio San Martín, para hacer público el reclamo por salarios caídos e indemnizaciones correspondientes tras la ola de despidos concretada durante los últimos días.

La manifestación se inició de manera pacífica mediante la quema de neumáticos sobre el cordón de la vereda, sin bloquear de forma total el tránsito vehicular en el sector. Los exoperarios advirtieron que mantendrán la permanencia en las puertas del establecimiento hasta obtener precisiones o una propuesta formal de pago por parte de los titulares de la firma.

LEER MÁS: La crisis del frigorífico Don Juan expone las dificultades de un sector que aún "conserva margen para crecer" en Argentina

Malestar y reclamo

Según expusieron los voceros del reclamo, fueron 56 los trabajadores cesanteados a través de telegramas recibidos entre lunes y miércoles. Las nóminas generaron malestar debido a que, en las audiencias desarrolladas ante el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, la patronal se había comprometido a sostener al menos 25 puestos operativos. Sin embargo, denunciaron que en las instalaciones apenas quedaron entre cinco y siete operarios activos.

"No estamos pidiendo nada fuera de lo común, solo solicitamos que se paguen las indemnizaciones, la quincena adeudada, el preaviso y las vacaciones. La empresa dice que no tiene dinero", expresó un exempleado del frigorífico Don Juan durante la manifestación en barrio San Martín.

Cuestionamientos a la postura empresarial y el nivel de producción

Los manifestantes rechazaron el argumento sobre un supuesto colapso productivo o falta de faena en las instalaciones:

Sustento productivo: los trabajadores indicaron que hasta hace tres semanas la planta procesaba un volumen regular de entre 450 y 500 cerdos semanales, por lo que desmintieron que el cese de operaciones responda a una inactividad prolongada.

Propuesta fallida de cobro en especie: revelaron que en días previos se analizó la alternativa de utilizar parte de la mercadería de un camión con hacienda porcina para saldar deudas salariales con el personal, pero la gestión no prosperó y la producción fue comercializada sin que los fondos ingresaran a los trabajadores.

Canales legales: los exempleados remarcaron que continuarán por la vía administrativa e institucional para visibilizar el problema y lograr que se abonen los conceptos liquidados por ley.

frigorífico trabajo empleados producción
Noticias relacionadas
Bingo solidario CTA

Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

nueva diplomatura en acompanamiento terapeutico: cuando comienza y como anotarse

Nueva Diplomatura en Acompañamiento Terapéutico: cuándo comienza y cómo anotarse

La silla papal junto a la estructura elaborada por la empresa de Esperanza

Fabrican en Esperanza el sillón que utilizará el papa León XIV durante su visita a Luján

santa fe actualizo las jubilaciones municipales: cuanto se cobrara de minima y maxima mes a mes

Santa Fe actualizó las jubilaciones municipales: cuánto se cobrará de mínima y máxima mes a mes

Lo último

Colón repite la fórmula de ataque con la dupla que se conoce de memoria

Colón repite la fórmula de ataque con la dupla que se conoce de memoria

Atraparon a un ladrón cuando robaba cables subido a un poste del tendido eléctrico en el barrio Santa Lucía

Atraparon a un ladrón cuando robaba cables subido a un poste del tendido eléctrico en el barrio Santa Lucía

Bronce para Argentina: Nikolajuk y González subieron al podio en tiro con arco

Bronce para Argentina: Nikolajuk y González subieron al podio en tiro con arco

Último Momento
Colón repite la fórmula de ataque con la dupla que se conoce de memoria

Colón repite la fórmula de ataque con la dupla que se conoce de memoria

Atraparon a un ladrón cuando robaba cables subido a un poste del tendido eléctrico en el barrio Santa Lucía

Atraparon a un ladrón cuando robaba cables subido a un poste del tendido eléctrico en el barrio Santa Lucía

Bronce para Argentina: Nikolajuk y González subieron al podio en tiro con arco

Bronce para Argentina: Nikolajuk y González subieron al podio en tiro con arco

Juegos Suramericanos: Rojas y Vernice le dieron otro oro a la Argentina en Santa Fe

Juegos Suramericanos: Rojas y Vernice le dieron otro oro a la Argentina en Santa Fe

Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

Ovación
Santa Fe vuelve a vivir su clásico: Colón y Unión se enfrentan en Reserva

Santa Fe vuelve a vivir su clásico: Colón y Unión se enfrentan en Reserva

Bronce para Argentina: Nikolajuk y González subieron al podio en tiro con arco

Bronce para Argentina: Nikolajuk y González subieron al podio en tiro con arco

Juegos Suramericanos: Rojas y Vernice le dieron otro oro a la Argentina en Santa Fe

Juegos Suramericanos: Rojas y Vernice le dieron otro oro a la Argentina en Santa Fe

El sueño sigue vivo en Bakú: Colapinto llegó a Q3 y clasificó décimo

El sueño sigue vivo en Bakú: Colapinto llegó a Q3 y clasificó décimo

Los detalles de la camiseta especial que Messi usará en su despedida con la Selección Argentina

Los detalles de la camiseta especial que Messi usará en su despedida con la Selección Argentina

Policiales
Atraparon a un ladrón de 20 años y a cuatro menores cómplices por intentar robar una moto

Atraparon a un ladrón de 20 años y a cuatro menores cómplices por intentar robar una moto

Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Escenario
Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus