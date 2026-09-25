Colón y Unión volverán a verse las caras este viernes en una nueva edición del Clásico Santafesino de Reserva. El encuentro se disputará desde las 15 en el Predio 4 de Junio y corresponderá a la décima fecha del Torneo Proyección. El Sabalero será local, mientras que el Tatengue buscará conseguir un resultado positivo fuera de casa.
Santa Fe vuelve a vivir su clásico: Colón y Unión se enfrentan en Reserva
El Sabalero recibirá al Tatengue este viernes desde las 15 en el Predio 4 de Junio, por la fecha 10 del Torneo Proyección.
Por Ovación
El Sabalero quiere quedarse con el clásico
El conjunto dirigido por Miguel Robledo afrontará el partido en condición de local y buscará hacerse fuerte ante su clásico rival. Colón intentará aprovechar el conocimiento del predio y quedarse con un triunfo que le permita sumar en el Torneo Proyección.
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Del otro lado estará Unión, conducido por Alejandro Trionfini, que intentará llevarse un resultado positivo. El entrenador destacó durante la competencia la evolución de sus futbolistas y la capacidad de adaptación que mostró el plantel a lo largo de la temporada.
Árbitros y todos los detalles del partido
El encuentro tendrá como árbitro principal a Mauro Trinidad. Nicolás Cavagnaro y Agustín Fischetti serán los asistentes, mientras que Alberto Iglesias cumplirá la función de cuarto árbitro.
De esta manera, Colón y Unión volverán a protagonizar una nueva edición del clásico santafesino, esta vez con sus equipos de Reserva y por una nueva jornada del Torneo Proyección.
Posible Formaciones
COLÓN: Cuffia; Ravano, Campagnaro, Martínez, Barbona; Utrera, Paez, Lovato, Bousi; Favotti e Ingravidi.
UNIÓN: Chavez; Fazzi, Coria, Isla, Mosset; Perez, Iacono, Rubinich, Padano; Greco y Puebla.