Santa Fe vuelve a vivir su clásico: Colón y Unión se enfrentan en Reserva

El Sabalero recibirá al Tatengue este viernes desde las 15 en el Predio 4 de Junio, por la fecha 10 del Torneo Proyección.

Colón y Unión volverán a verse las caras este viernes en una nueva edición del Clásico Santafesino de Reserva. El encuentro se disputará desde las 15 en el Predio 4 de Junio y corresponderá a la décima fecha del Torneo Proyección. El Sabalero será local, mientras que el Tatengue buscará conseguir un resultado positivo fuera de casa.

El Sabalero quiere quedarse con el clásico

El conjunto dirigido por Miguel Robledo afrontará el partido en condición de local y buscará hacerse fuerte ante su clásico rival. Colón intentará aprovechar el conocimiento del predio y quedarse con un triunfo que le permita sumar en el Torneo Proyección.

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Del otro lado estará Unión, conducido por Alejandro Trionfini, que intentará llevarse un resultado positivo. El entrenador destacó durante la competencia la evolución de sus futbolistas y la capacidad de adaptación que mostró el plantel a lo largo de la temporada.

Árbitros y todos los detalles del partido

El encuentro tendrá como árbitro principal a Mauro Trinidad. Nicolás Cavagnaro y Agustín Fischetti serán los asistentes, mientras que Alberto Iglesias cumplirá la función de cuarto árbitro.

De esta manera, Colón y Unión volverán a protagonizar una nueva edición del clásico santafesino, esta vez con sus equipos de Reserva y por una nueva jornada del Torneo Proyección.

Posible Formaciones

COLÓN: Cuffia; Ravano, Campagnaro, Martínez, Barbona; Utrera, Paez, Lovato, Bousi; Favotti e Ingravidi.

UNIÓN: Chavez; Fazzi, Coria, Isla, Mosset; Perez, Iacono, Rubinich, Padano; Greco y Puebla.