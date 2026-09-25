El sueño sigue vivo en Bakú: Colapinto llegó a Q3 y clasificó décimo

El piloto argentino de Alpine tuvo una gran clasificación en Azerbaiyán, avanzó hasta Q3 y partirá desde la décima posición en la carrera del sábado.

Franco Colapinto volvió a ser protagonista en Bakú y consiguió una destacada clasificación en el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto argentino de Alpine avanzó hasta la Q3, quedó entre los diez mejores y largará este sábado desde la décima posición. El resultado le permite mantener vivo el objetivo de sumar puntos en una carrera que promete ser exigente.

Colapinto llegó hasta la Q3

El argentino mostró un buen rendimiento durante toda la clasificación y logró meterse entre los diez pilotos que disputaron la última tanda. Después de haber terminado décimo en la última práctica libre, Colapinto confirmó la evolución de su Alpine y consiguió una posición competitiva para la carrera.

La clasificación representó un nuevo paso adelante para el piloto argentino, que tendrá la posibilidad de pelear por los puntos desde el inicio de la competencia. La posición de partida también abre un escenario interesante para afrontar las calles de Bakú.

El sueño de los puntos está vivo

Colapinto largará décimo este sábado y tendrá por delante una carrera en la que buscará avanzar posiciones. El circuito urbano de Bakú suele ofrecer alternativas y oportunidades de adelantamiento, por lo que la estrategia y el ritmo durante la competencia serán claves.

El piloto de Alpine ya cumplió uno de los objetivos de la jornada al alcanzar la Q3. Ahora, buscará transformar esa buena clasificación en un resultado positivo y volver a sumar puntos en la Fórmula 1.