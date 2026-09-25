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Juegos Suramericanos: Rojas y Vernice le dieron otro oro a la Argentina en Santa Fe

La dupla argentina se impuso en el K2 500 metros mixto en la Laguna Setúbal y sumó una nueva medalla dorada para la delegación nacional.

Ovación

Por Ovación

25 de septiembre 2026 · 11:41hs
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Juegos Suramericanos: Rojas y Vernice le dieron otro oro a la Argentina en Santa Fe

Brenda Rojas y Agustín Vernice volvieron a poner a la Argentina en lo más alto del podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La dupla nacional se quedó con la medalla de oro en la final del K2 500 metros mixto, disputada en la Laguna Setúbal, tras completar la prueba en 1 minuto, 30 segundos y 21 centésimas.

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Rojas y Vernice, campeones en la Laguna Setúbal

La pareja argentina tuvo una destacada actuación en la novena regata de la jornada y logró imponerse en una definición muy pareja. Rojas y Vernice marcaron una diferencia en el tramo decisivo para cruzar primeros la línea de llegada y celebrar ante el público santafesino.

El segundo puesto quedó para Uruguay, con Emilia Milich y Julián Cabrera, quienes registraron 1m31s73c. Brasil, por su parte, finalizó cuarto con Vagner Suota y Ana Paula Vergutz, con un tiempo de 1m33s09c.

Otra medalla dorada para Argentina

El triunfo de Rojas y Vernice significó una nueva celebración para el canotaje argentino en Santa Fe. Ambos palistas ya habían tenido participación en otras pruebas durante la jornada y volvieron a demostrar su protagonismo en las competencias desarrolladas sobre la Laguna Setúbal.

Para Rojas, además, se trata de otra medalla en unos Juegos Suramericanos luego de los oros obtenidos en Asunción 2022, mientras que Vernice también llegaba como uno de los referentes argentinos de la disciplina tras su título en K1 1000 metros en la edición anterior.

Juegos Suramericanos Argentina oro
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