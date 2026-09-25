Bronce para Argentina: Nikolajuk y González subieron al podio en tiro con arco

La dupla albiceleste igualó 153 puntos ante Venezuela y se impuso 19-18 para quedarse con el bronce.

Argentina volvió a subirse al podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Iván Nikolajuk y Eugenia González consiguieron la medalla de bronce en la prueba de recurvo mixto por equipos de tiro con arco, luego de imponerse ante Venezuela en el duelo por el tercer puesto. La dupla nacional cerró así una destacada participación y sumó otra presea para la delegación.

Una definición que necesitó de una flecha más

El duelo por la medalla de bronce se disputó en el Hipódromo de Rosario y tuvo una enorme paridad entre Argentina y Venezuela. Ambos equipos finalizaron con 153 puntos, por lo que fue necesario recurrir al shoot-off, la instancia de desempate en la que cada arquero dispara una flecha.

González, representante de Córdoba, e Iván Nikolajuk, oriundo de Viedma, mantuvieron la concentración en un momento decisivo y terminaron imponiéndose por 19-18 para asegurar la medalla de bronce.

Otra presea para la delegación argentina

El triunfo de la dupla nacional significó una nueva alegría para Argentina en los Juegos Suramericanos. Después de una competencia marcada por la paridad, González y Nikolajuk pudieron festejar un tercer puesto que se definió por apenas un punto.

La celebración de ambos reflejó la tensión que atravesaron durante el desempate. Finalmente, la pareja albiceleste logró superar a Venezuela y quedarse con una medalla de bronce que llegó después de una definición de película.