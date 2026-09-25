Atraparon a un ladrón cuando robaba cables subido a un poste del tendido eléctrico en el barrio Santa Lucía

Sucedió este viernes después de las 2 de la madrugada. Oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino lo aprehendieron en San José y Lisandro de la Torre, en el barrio Santa Lucía. Le secuestraron una tenaza, una tijera para cortar chapa y tres abrazaderas de metal.

En la madrugada de este viernes, antes de las 2.30, y en inmediaciones de la esquina de San José y Lisandro de la Torre , en el barrio Santa Lucía de la ciudad de Santa Fe , oficiales del Comando Radioeléctrico Capitalino (CREC) aprehendieron a un hombre que, momentos antes, cortaba cables subido a un poste de madera que formaría parte del tendido eléctrico público. El hombre aprehendido fue identificado como L. F. A., de 26 años .

Varios vecinos que viven en inmediaciones de la esquina de Lisandro de la Torre y San José se vieron sorprendidos durante la madrugada por la llegada de los oficiales del Comando Radioeléctrico Capitalino (CREC) , quienes obligaron al sospechoso a descender del poste. Una vez en el suelo, fue reducido y esposado .

Posteriormente, los policías le secuestraron una tenaza de hierro de unos 19 centímetros de largo, una tijera de hierro para cortar chapa, de una medida similar, y tres abrazaderas de metal. Luego, el hombre fue trasladado desde el lugar.

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Atribución delictiva

Los agentes informaron la novedad sobre el procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF), que hizo lo propio con la fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Clelia Trossero.

La fiscal ordenó que el hombre aprehendido continuara privado de su libertad, fuera trasladado a Medicina Legal para su revisión física, identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público.

Además, dispuso la identificación de testigos entre los vecinos del sector y la constatación de cámaras de videovigilancia públicas y privadas ubicadas en la zona.

La atribución delictiva quedó provisoriamente calificada como robo.