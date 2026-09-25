Nueva Diplomatura en Acompañamiento Terapéutico: cuándo comienza y cómo anotarse

La capacitación impulsada por el Área de Formación de CTA Santa Fe, mediante un convenio con UMET, combinará instancias teóricas, prácticas y evaluativas.

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Santa Fe , a través de su Área de Formación, anunció una nueva propuesta académica para el segundo semestre de 2026 : la Diplomatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico , que se desarrollará mediante un convenio con la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) .

La capacitación tendrá una carga horaria de 200 horas reloj y otorgará 10 puntos según el Decreto 3029 . La propuesta contempla una modalidad híbrida , combinando instancias de formación presencial y virtual.

Una propuesta con formación teórica y práctica

La Diplomatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico tendrá una modalidad teórico-práctico-evaluativa, con el objetivo de brindar herramientas específicas para quienes se desempeñan o buscan formarse en el campo del acompañamiento terapéutico.

La iniciativa forma parte de las propuestas impulsadas por el Área de Formación de CTA y se encuentra abierta a la inscripción de interesados.

Cuánto cuesta la diplomatura

De acuerdo con la información difundida por la organización, el arancel para el público general es de $150.000, con la posibilidad de abonarlo en cinco cuotas de $30.000.

En tanto, quienes sean afiliados o afiliadas a organizaciones de la CTA accederán a un arancel diferencial de $100.000, que también podrá abonarse en cinco cuotas de $20.000.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas en realizar la Diplomatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico pueden completar el formulario de inscripción dispuesto por la organización (ACÁ)

Además, para realizar consultas sobre la propuesta, los interesados pueden comunicarse con Mario Sosa, del Área de Formación de CTA, al teléfono 342 6148809.

También se encuentra disponible el correo electrónico [email protected] para consultas relacionadas con la diplomatura.

Para el pago mediante transferencia bancaria, se informó el CBU 1910340655034003051932, correspondiente a la cuenta de Cooperativa de Trabajo Buen Vivir Limitada.