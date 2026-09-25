Uno Santa Fe | Santa Fe | diplomatura

Nueva Diplomatura en Acompañamiento Terapéutico: cuándo comienza y cómo anotarse

La capacitación impulsada por el Área de Formación de CTA Santa Fe, mediante un convenio con UMET, combinará instancias teóricas, prácticas y evaluativas.

25 de septiembre 2026 · 10:50hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Nueva Diplomatura en Acompañamiento Terapéutico: cuándo comienza y cómo anotarse

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Santa Fe, a través de su Área de Formación, anunció una nueva propuesta académica para el segundo semestre de 2026: la Diplomatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico, que se desarrollará mediante un convenio con la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).

La capacitación tendrá una carga horaria de 200 horas reloj y otorgará 10 puntos según el Decreto 3029. La propuesta contempla una modalidad híbrida, combinando instancias de formación presencial y virtual.

Una propuesta con formación teórica y práctica

La Diplomatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico tendrá una modalidad teórico-práctico-evaluativa, con el objetivo de brindar herramientas específicas para quienes se desempeñan o buscan formarse en el campo del acompañamiento terapéutico.

La iniciativa forma parte de las propuestas impulsadas por el Área de Formación de CTA y se encuentra abierta a la inscripción de interesados.

Cuánto cuesta la diplomatura

De acuerdo con la información difundida por la organización, el arancel para el público general es de $150.000, con la posibilidad de abonarlo en cinco cuotas de $30.000.

En tanto, quienes sean afiliados o afiliadas a organizaciones de la CTA accederán a un arancel diferencial de $100.000, que también podrá abonarse en cinco cuotas de $20.000.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas en realizar la Diplomatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico pueden completar el formulario de inscripción dispuesto por la organización (ACÁ)

Además, para realizar consultas sobre la propuesta, los interesados pueden comunicarse con Mario Sosa, del Área de Formación de CTA, al teléfono 342 6148809.

También se encuentra disponible el correo electrónico [email protected] para consultas relacionadas con la diplomatura.

Para el pago mediante transferencia bancaria, se informó el CBU 1910340655034003051932, correspondiente a la cuenta de Cooperativa de Trabajo Buen Vivir Limitada.

diplomatura acompañantes terapéuticos CTA Santa Fe
Noticias relacionadas
La silla papal junto a la estructura elaborada por la empresa de Esperanza

Fabrican en Esperanza el sillón que utilizará el papa León XIV durante su visita a Luján

santa fe actualizo las jubilaciones municipales: cuanto se cobrara de minima y maxima mes a mes

Santa Fe actualizó las jubilaciones municipales: cuánto se cobrará de mínima y máxima mes a mes

juegos suramericanos: el comercio de santa fe sintio poco el impacto de la llegada de visitantes

Juegos Suramericanos: el comercio de Santa Fe sintió poco el impacto de la llegada de visitantes

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Pronóstico en Santa Fe: calor, humedad y lluvias a la vista para el fin de semana

Lo último

Atraparon a un ladrón cuando robaba cables subido a un poste del tendido eléctrico en el barrio Santa Lucía

Atraparon a un ladrón cuando robaba cables subido a un poste del tendido eléctrico en el barrio Santa Lucía

Bronce para Argentina: Nikolajuk y González subieron al podio en tiro con arco

Bronce para Argentina: Nikolajuk y González subieron al podio en tiro con arco

Juegos Suramericanos: Rojas y Vernice le dieron otro oro a la Argentina en Santa Fe

Juegos Suramericanos: Rojas y Vernice le dieron otro oro a la Argentina en Santa Fe

Último Momento
Atraparon a un ladrón cuando robaba cables subido a un poste del tendido eléctrico en el barrio Santa Lucía

Atraparon a un ladrón cuando robaba cables subido a un poste del tendido eléctrico en el barrio Santa Lucía

Bronce para Argentina: Nikolajuk y González subieron al podio en tiro con arco

Bronce para Argentina: Nikolajuk y González subieron al podio en tiro con arco

Juegos Suramericanos: Rojas y Vernice le dieron otro oro a la Argentina en Santa Fe

Juegos Suramericanos: Rojas y Vernice le dieron otro oro a la Argentina en Santa Fe

Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

Los detalles de la camiseta especial que Messi usará en su despedida con la Selección Argentina

Los detalles de la camiseta especial que Messi usará en su despedida con la Selección Argentina

Ovación
Santa Fe vuelve a vivir su clásico: Colón y Unión se enfrentan en Reserva

Santa Fe vuelve a vivir su clásico: Colón y Unión se enfrentan en Reserva

Bronce para Argentina: Nikolajuk y González subieron al podio en tiro con arco

Bronce para Argentina: Nikolajuk y González subieron al podio en tiro con arco

Juegos Suramericanos: Rojas y Vernice le dieron otro oro a la Argentina en Santa Fe

Juegos Suramericanos: Rojas y Vernice le dieron otro oro a la Argentina en Santa Fe

El sueño sigue vivo en Bakú: Colapinto llegó a Q3 y clasificó décimo

El sueño sigue vivo en Bakú: Colapinto llegó a Q3 y clasificó décimo

Los detalles de la camiseta especial que Messi usará en su despedida con la Selección Argentina

Los detalles de la camiseta especial que Messi usará en su despedida con la Selección Argentina

Policiales
Atraparon a un ladrón de 20 años y a cuatro menores cómplices por intentar robar una moto

Atraparon a un ladrón de 20 años y a cuatro menores cómplices por intentar robar una moto

Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Escenario
Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus