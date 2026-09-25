Lionel Messi se prepara para una jornada más que emotiva: se despedirá de la Selección Argentina, en un amistoso contra Benín en el Monumental, el próximo 6 de octubre.
Los detalles de la camiseta especial que Messi usará en su despedida con la Selección Argentina
El astro rosarino se despedirá de la Albiceleste en el amistoso contra Benín, el 6 de octubre, en lo que será una jornada más que emotiva en el Monumental
La camiseta especial que usará Messi
El astro rosarino usará una camiseta especial en ese encuentro y este viernes se revelaron más detalles de la indumentaria. La marca de las tres tiras compartió imágenes de la exclusiva colección, que ya está a la venta.
La remera tendrá dos franjas verticales grandes de color celeste y una blanca en el medio, con el sol de la bandera nacional en el centro. Además, su nombre y los números estarán en dorado.
El astro rosarino -figura y emblema de la Albiceleste en la última Copa del Mundo- decidió retirarse del conjunto nacional después de un ciclo histórico de 21 años.
Messi no estará en los amistosos contra Bolivia (el 30 de septiembre en Córdoba) y Burkina Faso (el 3 de octubre en el Monumental). Su despedida será frente a Benín, el 6 de octubre en el estadio de River, en lo que promete ser una jornada emotiva y especial.