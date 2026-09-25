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Los detalles de la camiseta especial que Messi usará en su despedida con la Selección Argentina

El astro rosarino se despedirá de la Albiceleste en el amistoso contra Benín, el 6 de octubre, en lo que será una jornada más que emotiva en el Monumental

25 de septiembre 2026 · 11:14hs
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Se conocieron detalles de la camiseta especial que usará Messi en su despedida de la Selección Argentina.

Se conocieron detalles de la camiseta especial que usará Messi en su despedida de la Selección Argentina.

Lionel Messi se prepara para una jornada más que emotiva: se despedirá de la Selección Argentina, en un amistoso contra Benín en el Monumental, el próximo 6 de octubre.

La camiseta especial que usará Messi

El astro rosarino usará una camiseta especial en ese encuentro y este viernes se revelaron más detalles de la indumentaria. La marca de las tres tiras compartió imágenes de la exclusiva colección, que ya está a la venta.

La remera tendrá dos franjas verticales grandes de color celeste y una blanca en el medio, con el sol de la bandera nacional en el centro. Además, su nombre y los números estarán en dorado.

El astro rosarino -figura y emblema de la Albiceleste en la última Copa del Mundo- decidió retirarse del conjunto nacional después de un ciclo histórico de 21 años.

Messi no estará en los amistosos contra Bolivia (el 30 de septiembre en Córdoba) y Burkina Faso (el 3 de octubre en el Monumental). Su despedida será frente a Benín, el 6 de octubre en el estadio de River, en lo que promete ser una jornada emotiva y especial.

Messi camiseta Selección Argentina
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