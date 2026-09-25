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Santa Fe actualizó las jubilaciones municipales: cuánto se cobrará de mínima y máxima mes a mes

El Ejecutivo municipal estableció los nuevos haberes mínimos y máximos de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones para el período julio-diciembre. También se fijaron los aportes mínimos que ingresarán al organismo previsional.

25 de septiembre 2026 · 09:43hs
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Santa Fe actualizó las jubilaciones municipales: cuánto se cobrará de mínima y máxima mes a mes

Mediante el Decreto N° 75, firmado por el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, y el secretario de Hacienda y Finanzas, José Serruya, se aprobaron los nuevos importes correspondientes a las jubilaciones mínimas y máximas que abona la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones, tanto en la ciudad capital como en las municipalidades adheridas al organismo previsional.

La normativa establece los haberes mínimos y máximos que se aplicarán entre julio y diciembre de 2026, de acuerdo con los mecanismos de movilidad previstos en distintos artículos de la Ordenanza N° 6.166.

El decreto también determina los aportes mínimos que deberán ingresar a la Caja Municipal durante cada uno de esos meses.

Según lo establecido por la normativa, el haber máximo de jubilación no podrá ser inferior a 10 veces ni superior a 15 veces el monto correspondiente a la jubilación ordinaria mínima.

Cuánto se cobrará de jubilación mínima y máxima

En julio, la jubilación mínima quedó establecida en $614.737, mientras que el haber máximo será de $6.147.371. En tanto, el aporte mínimo será de $313.606.

Para agosto, la jubilación mínima ascenderá a $624.814 y la máxima llegará a $6.248.148. El aporte mínimo será de $318.747.

En septiembre, los valores serán de $634.892 para la jubilación mínima y $6.348.924 para la máxima, mientras que el aporte mínimo se ubicará en $323.888.

Durante octubre, la jubilación mínima será de $644.970 y la máxima alcanzará los $6.449.701. El aporte mínimo será de $329.029.

Para noviembre, los haberes quedarán en $655.047 para la jubilación mínima y $6.550.477 para la máxima. En ese mes, el aporte mínimo será de $334.170.

Finalmente, en diciembre, la jubilación mínima municipal llegará a $665.125, mientras que el haber máximo será de $6.651.254. El aporte mínimo establecido será de $339.311.

De esta manera, entre julio y diciembre, el haber mínimo de las jubilaciones municipales pasará de $614.737 a $665.125, lo que representa un incremento acumulado de aproximadamente 8,2%.

Santa Fe jubilaciones municipales actualización
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