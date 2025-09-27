Uno Santa Fe | Santa Fe | puente

El pedido urgente de Santa Fe a Nación por el estado de un puente clave dentro del corredor productivo

La Provincia elevó un pedido de análisis estructural del puente ubicado en el km 232,77 de la Ruta Nacional 34, actualmente limitado a 45 toneladas.

27 de septiembre 2025 · 15:43hs
La provincia elevó a Nación el pedido para la evaluación de la estructura que se encuentra sobre la ruta 34

La provincia elevó a Nación el pedido para la evaluación de la estructura que se encuentra sobre la ruta 34, entre Sunchales y Rafaela

El Gobierno de Santa Fe conducido por Maximiliano Pullaro, formalizó ante el Ministerio de Transporte de la Nación un pedido para realizar la evaluación estructural del puente ubicado en el kilómetro 232,77 de la Ruta Nacional 34, entre Rafaela y Sunchales. La infraestructura, actualmente limitada a 45 toneladas por disposición de Vialidad Nacional, representa un punto crítico en el corredor logístico más relevante del norte argentino, por donde circulan cargas de hasta 60 toneladas y se proyecta la habilitación de bitrenes de 75 toneladas.

La solicitud fue impulsada por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quien remarcó que “la trascendencia de esta obra excede el interés provincial y alcanza un carácter federal. Por eso pedimos a Nación que se evalúe este puente y se autorice la circulación de bitrenes en este tramo, para que la producción pueda llegar a los puertos y a los mercados del país y del mundo”. El pedido incluye la disposición de equipos técnicos y equipamiento provincial para colaborar en los estudios necesarios, en línea con la política de modernización logística que Santa Fe viene desarrollando.

La Ruta Nacional 34 conecta a Santa Fe con Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, permitiendo el traslado de productos agropecuarios, derivados azucareros, frutas, verduras, aceites e insumos para la industria del litio. Su consolidación como corredor seguro y eficiente es clave para el desarrollo productivo y exportador de la región.

bitrenes rutas santa fe 1.jpg
Los bitrenes son unidades de transporte automotor de cargas

Los bitrenes son unidades de transporte automotor de cargas

Habilitación de bitrenes

En paralelo, el Gobierno Provincial avanza en la habilitación de bitrenes en rutas santafesinas. Con la Resolución 360/25 de la Dirección Provincial de Vialidad, se autorizó la circulación de unidades de hasta 60 toneladas en rutas provinciales y en la Autopista Rosario–Santa Fe. Ya se realizó la primera prueba técnica en el puente de Monje, en el kilómetro 63 de la autopista, como parte del proceso de evaluación estructural para habilitar corredores seguros. Estas unidades permiten transportar más carga con menos viajes, lo que reduce hasta un 40 % los costos logísticos, el consumo de combustible y el impacto ambiental, además de distribuir mejor el peso sobre la calzada.

El gobernador Maximiliano Pullaro reafirmó que “Santa Fe tiene un plan productivo integral que defiende al campo, la industria, trabajamos día a día para mejorar la logística mejorando nuestras rutas, puertos y aeropuertos”. En ese marco, la provincia se posiciona como plataforma exportadora para otras jurisdicciones, canalizando la producción de Catamarca, Córdoba y Tucumán a través de su infraestructura vial y portuaria. “Nuestro país se va a desarrollar si somos inteligentes y no derrochamos la plata. Hay que invertir en lo que genera trabajo y crecimiento”, sostuvo Pullaro en una reciente mesa productiva.

La medida se apoya en dos ejes: el diálogo con el sector privado y bajar costos logísticos. Estás políticas surgen de las mesas de trabajo sectoriales a partir de la vinculación público-privada y la necesidad de garantizar el tránsito de vehículos pesados por corredores estratégicos para ganar competitividad.

• LEER MÁS: Qué son los bitrenes, los vehículos que fueron autorizados para circular por rutas santafesinas

puente Ruta Nacional 34 Gobierno de Santa Fe Sunchales
Noticias relacionadas
Marcha en apoyo al docente Juan Trigatti en la previa de la audiencia en la Cámara de Apelación Horizontal.

Familiares, colegas y allegados del profesor Trigatti se movilizaron en la previa de la audiencia para revisar su condena

pellegrini: vamos a defender a los que producen, no a quienes viven a costa de los impuestos de la gente

Pellegrini: "Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven a costa de los impuestos de la gente"

El tiempo en la ciudad de Santa Fe 

Alerta amarilla por viento en Santa Fe: qué dice el pronóstico para el resto del fin de semana

Con la reforma de la Constitución provincial, Santa Fe dejó de tener religión oficial.

Sin religión oficial en la provincia de Santa Fe tras la reforma de la Constitución: qué pasará con los feriados católicos

Lo último

El país estaba al borde de la hiperinflación: Milei atacó a la casta en La Rural

"El país estaba al borde de la hiperinflación": Milei atacó a la "casta" en La Rural

El asesinato en Rosario que se asemeja al triple femicidio de Florencio Varela

El asesinato en Rosario que se asemeja al triple femicidio de Florencio Varela

Google celebra su 27 aniversario con un Doodle que revive su primer logo

Google celebra su 27 aniversario con un Doodle que revive su primer logo

Último Momento
El país estaba al borde de la hiperinflación: Milei atacó a la casta en La Rural

"El país estaba al borde de la hiperinflación": Milei atacó a la "casta" en La Rural

El asesinato en Rosario que se asemeja al triple femicidio de Florencio Varela

El asesinato en Rosario que se asemeja al triple femicidio de Florencio Varela

Google celebra su 27 aniversario con un Doodle que revive su primer logo

Google celebra su 27 aniversario con un Doodle que revive su primer logo

Colón hace otra vez todo mal, no tiene reacción y pierde 1-0 con Estudiantes (BA)

Colón hace otra vez todo mal, no tiene reacción y pierde 1-0 con Estudiantes (BA)

Los Pumas sufrieron una dura derrota ante Sudáfrica en Durban y no podrán lograr el título

Los Pumas sufrieron una dura derrota ante Sudáfrica en Durban y no podrán lograr el título

Ovación
Mirá en vivo: Centenario y Unión juegan la ida de la final de la Copa Santa Fe

Mirá en vivo: Centenario y Unión juegan la ida de la final de la Copa Santa Fe

Vélez también borró a Machuca tras la sanción de la FIFA

Vélez también borró a Machuca tras la sanción de la FIFA

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

Los Pumas sufrieron una dura derrota ante Sudáfrica en Durban y no podrán lograr el título

Los Pumas sufrieron una dura derrota ante Sudáfrica en Durban y no podrán lograr el título

Liverpool fue sorprendido por Crystal Palace en la sexta fecha de la Premier League

Liverpool fue sorprendido por Crystal Palace en la sexta fecha de la Premier League

Policiales
Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'